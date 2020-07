Kolejny francuski klub piłkarski sprzedany zagranicznym inwestorom

W poniedziałek 20 lipca oficjalnie sprzedano FC Toulouse Amerykanom. Tuluza spadła właśnie do Ligue 2 i cena była okazyjna. To 11 francuski klub piłkarski z czołówki, który ma teraz zagranicznego właściciela.

Najgłośniejszą dotąd sprzedażą było w 2011 roku przejęcie PSG przez Katar. To Arabowie i Amerykanie są nad Sekwaną największymi inwestorami. Tuluzę przejął amerykański fundusz Red Bird Capital Partners.

Żadna kwota wykupu nie została ujawniona, ale nieoficjalnie podaje się kwotę 20 milionów euro. Popyt na francuskie zespoły rozpoczął Katar, który zainwestował w PSG. Poszedł za tym prestiż tutejszej ligi. Później dołączyli Amerykanie, a nawet Chińczycy.

Magnesem przyciągającym do francuskiego futbolu jest szkolenie młodzieży. We Francji szlifuje się np. piłkarskie diamenty z Afryki. Ligue 1 i 2 to „ligi talentów”. Wielu obecnych juniorów to kapitał i możliwość znacznych zysków w przyszłości na handlu graczami.

Najbardziej znany przykład to AS Monaco. Kupiony w 2011 roku przez Dmitrija Rybolovleva, klub specjalizuje się w kupowaniu u odsprzedaży młodych piłkarzy. W 2017 roku klub z Księstwa Monako osiągnął zwrot z inwestycji w wysokości ponad 600%.

Można zarobić, ale…

Zyski krótkoterminowe są jednak trudniejsze. Wiele francuskich firm ma kapitał, ale nie chce tu inwestować. Czasami łatwiej zarobić na zespołach z Ligue 2. Inwestycje w niższej lidze pozwalają osiągnąć znaczący zysk kapitałowy przy mniejszych nakładach. Jeśli np. za dwa lata Tuluza wróci do Ligue 1 wartość dodaną klubu można będzie pomnożyć czterokrotnie.

Następny na liście zakupowej może być Paris FC. Inwestorzy z Bahrajnu interesują się tym drugoligowym klubem, który pozostaje w cieniu PSG. Na mecze nie przychodzi dużo kibiców, ale ich potencjał w regionie paryskim jest olbrzymi. PSG miałby też silnego lokalnego rywala.

11 francuskich klubów należących do obcokrajowców:

Ligue 1

Paris Saint-Germain: QSI (Katar), 2011.

OGC Nice: Jim Ratcliff (Wielka Brytania), 2019.

Olympique de Marseille: Franck McCourt (Stany Zjednoczone), 2016.

Girondins de Bordeaux: GACP (Stany Zjednoczone), 2019.

AS Monaco: Dmitri Rybolovlev (Rosja), 2011.

Losc: Gérard Lopez (Hiszpania / Luksemburg), 2017.

RC Lens: Solférino Group (Luksemburg), 2016.

Ligue 2

Toulouse: FC Redbird (Stany Zjednoczone), 2020.

Auxerre: James Zhou (Chiny), 2016.

Sochaux: Nenking Group (Chiny), 2020.

Le Havre: Vincent Volpe (Stany Zjednoczone), 2020.

Ce lundi 20 juillet 2020, RedBird Capital Partners acquiert une part majoritaire du capital du Toulouse Football Club. Damien Comolli est nommé président du club. → https://t.co/7QIcGNhfAD pic.twitter.com/Gc0nYVR1YG — Toulouse FC (@ToulouseFC) July 20, 2020

Źródło: Le Parisien