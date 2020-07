Stany Zjednoczone zamykają konsulat Chin w Houston. To było „szpiegowskie centrum” [VIDEO]

„Nakazaliśmy zamknięcie Konsulatu Generalnego ChRL w Houston w celu ochrony amerykańskiej własności intelektualnej i prywatnych informacji” – wyjaśniła Ortagus w przesłanym pocztą elektroniczną oświadczeniu. Stany Zjednoczone nie będą tolerować naruszania naszej suwerenności i zastraszania naszych obywateli, tak jak nie tolerowaliśmy nieuczciwych praktyk handlowych, kradzieży amerykańskich miejsc pracy i innych skandalicznych zachowań”.

Republikański senator Marco Rubio pochwalił zamknięcie pisząc na Twitterze: „ Konsulat #Chiny w Houston to ogromne centrum szpiegowskie, więc doprowadzenie do zamknięcia go jest już dawno spóźnione”.

Wcześniej tego dnia Chiny oświadczyły, że zamknięcie jest „bezprecedensową eskalacją” działań przeciwko Państwu Środka i zagroziły odwetem, jeśli Stany Zjednoczone nie cofną swej decyzji.

Chińskie MSZ podało, że amerykańskie władze zażądały we wtorek zamknięcia konsulatu ChRL w Houston bez uprzedzenia, co jest – jak podkreślił resort – złamaniem prawa międzynarodowego.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z wtorkowego wieczora, mające przedstawiać ogień płonący na dziedzińcu konsulatu w Houston. Według lokalnych mediów na miejsce wezwano straż pożarną i policję. Komentatorzy oceniali, że pracownicy placówki mogli tam palić dokumenty.

W kontekście doniesień o paleniu dokumentów rzecznik MSZ ChRL Wang Wenbin oświadczył, że placówka działa normalnie. Policja w Houston napisała na Twitterze, że na dziedzińcu konsulatu i wokół niego zaobserwowano dym, ale funkcjonariusze nie zostali wpuszczeni do budynku.

Relacje amerykańsko-chińskie są obecnie uznawane za najgorsze od dziesięcioleci. Oba kraje spierają się w kwestiach handlowo-gospodarczych, a także w sprawie pandemii Covid-19, autonomii Hongkongu czy przestrzegania praw człowieka wobec Ujgurów i innych muzułmanów w regionie Sinciang na zachodzie ChRL.

A video captured by our crew outside the Consulate General of China in Houston shows people hosing down what appear to be flaming open containers in the courtyard of the property.

DETAILS: https://t.co/2cOeKoap96 pic.twitter.com/ToQitHjy2T

— KPRC2Tulsi (@KPRC2Tulsi) July 22, 2020