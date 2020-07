W odmętach lewackiego szaleństwa. Rekordowa przestępczość w Nowym Jorku, a policjanci pilnują napisu rasistowskiej organizacji BLM

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio skierował 27 policjantów do pilnowania napisu z nazwą rasistowskiej i marksistowskiej organizacji Black Lives Matter. Tymczasem przestępczość w mieście sięga rekordowych poziomów.

Komunistyczny burmistrz Nowego Jorku spełnił swą groźbę. Na ulicy, przed należącym do Trumpa drapaczem chmur, wymalowany zostanie napis z nazwą rasistowskiej organizacji Black Lives Matter. By napis na jezdni mógł powstać, na kilka dni zamknięto Piątą Aleje od 56. do 57. ulicy. To tam właśnie stoi Trump Tower – liczący 202 metrów wieżowiec z z biurami i apartamentami. Na ostatnich 3 piętrach znajduje się prywatny apartament Donalda Trumpa. Podobny powstał w Waszyngtonie, gdzie burmistrzem jest lewaczka Muriel Bowser.

Teraz okazuje się, że napisy będzie pilnować na zmianę 27 policjantów. Komunistyczny burmistrz skierował tam funkcjonariuszy prawa, bo boi się, że widniejący na jezdni napis zostanie zniszczony, lub zamalowany.

W mieście poziom przestępczości osiąga rekordowe rozmiary. W minionym tygodniu doszło do 64 strzelanin; w tym samym okresie ubiegłego roku było ich 20. W Nowym Jorku – według policyjnych danych do lipca od początku roku – odnotowano do 634 strzelanin. W tym samym czasie w ubiegłym roku było 394 takich incydentów.

Działania policji blokowane są przez władze miasta. Sami funkcjonariusze sparaliżowani są także obawami, iż zostaną oskarżeniu o rasizm, czy brutalność. Policjanci masowo składają podania o zwolnienie i przejście na emeryturę. Wszystko dlatego, że nie czują żadnego wsparcia od zwierzchników – władz miasta. O tym jak traktowani są policjanci w miastach, gdzie rządzą lewacy świadczy choćby to nagranie z Chicago.

Spośród 20 miast o największym poziomie przestępczości, także w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, aż w 17 rządzą Demokraci. w 1 Republikanin, a w 2 niezależni burmistrzowie.