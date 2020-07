Zaciekły przeciwnik Trumpa aresztowany. Jest podejrzany o organizowanie gigantycznej łapówki wartości 60 milionów dolarów

Matthew Borges, lobbysta, jeden z najbardziej zaciekłych przeciwników Donalda Trumpa został aresztowany w związku z zarzutami o korupcję. W grę ma wchodzić łapówka w wysokości 60 milionów dolarów.

Borges należy do tych Republikanów, którzy jeszcze w 2016 roku zaciekle zwalczali Donalda Trumpa. Nieliczna grupa uznawana jest za większych wrogów prezydenta niż wielu Demokratów. Borges był szefem Republikanów w stanie Ohio i jest założycielem jednego z największych tzw. super pac (political action committee).

To organizacje zwolenników poszczególnych kandydatów w wyborach czy to prezydenckich, czy do Kongresu etc, którzy zbierają pieniądze i prowadza kampanię na jego rzec. Działają całkowicie niezależnie od komitetów wyborczych poszczególnych kandydatów i często dysponują ogromnymi sumami. To czego nie może zrobić sam komitet kandydata często robi „zwykły” pac, czy tez super pac, którego cele są z reguły znacznie większe niż wspieranie pojedynczego kandydata.

Borges założył potężny super pac, które celem było prowadzenie kampanii przeciwko Trumpowi. Teraz został aresztowany w związku z podejrzeniami o ogromna korupcję.

Borges miał razem ze spikerem Izby Reprezentantów stanu Ohio, także Republikaninem, działać na rzecz wykupienia za pieniądze publiczne firmy energetycznej First Energy Solutions. W grę wchodziło 1,3 miliarda dolarów. Borges miał zorganizować schemat pozwalający na przekazanie 60 milionów dolarów na rzecz organizacji charytatywnej kontrolowanej przez spikera. To miała być „nagroda” za pomoc dla First Energy Solutions.

Borges założył Right Side PAC – super pac, którego celem było zidentyfikowanie wyborców Trumpa z 2016 roku, którzy w 2020 roku mogliby być skłonni poprzeć kandydata Demokratów Joe Bidena. W Right Side PAC działał razem z Anthonym Scaramuccim, który za czasów Trumpa przez dwa tygodnie był szefem komunikacji Białego Domu. Po zwolnieniu został zaciekłym przeciwnikiem Trumpa. Nie wiadomo jak teraz działa będzie super pac Right Side PAC. Jego przedstawiciele po aresztowaniu szefa całkowicie zaprzestali kontaktów z mediami.