Zmiany w ordynacji wyborczej i powrót do 49 województw? PiS pracuje nad nową strategią

W obozie Zjednoczonej Prawicy ścierają się wizje dotyczące przyszłości. Na to nakłada się sprawa rekonstrukcji rządu. Analizowane są wciąż wyniki wyborów prezydenckich – donosi „Rzeczpospolita”.

W Prawie i Sprawiedliwości trwają powyborcze rozliczenia i analizy. Choć obóz rządzący zanotował kolejny z rzędu wyborczy tryumf, to spodziewano się wyraźniejszego zwycięstwa. Niektórzy stratedzy już wybiegają w przyszłość, czyli do 2023 roku i kolejnych wyborów.

Według „Rzeczpospolitej”, PiS pracuje nad strategią legislacyjną na najbliższe lata, która ma uwzględniać wnioski z kampanii prezydenckiej.

W kuluarach ścierają się różne inicjatywy polityczne dotyczące m.in. ordynacji i samorządów.

„Jest suflowany pomysł, by zmienić ordynację i wrócić do koncepcji utworzenia 100 okręgów wyborczych do Sejmu. Jest też równolegle pomysł, by zmienić podział administracyjny kraju, tak by ponownie powstało 49 województw” – donosi informator „Rzepy”.

„Rzeczpospolita” zaznacza jednak, że to jedna z wizji przedstawiana w zaciszu gabinetów i nie zapadła jeszcze decyzja, czy w tę stronę pójdzie partyjna narracja. Możemy się jednak spodziewać, że temat będzie co jakiś czas wrzucany do debaty publicznej.

„Podstawowa dyskusja dotyczy tego, jaki kurs obejmie Zjednoczona Prawica. (…) Zwolennikami ostrego, ofensywnego kursu są przede wszystkim ziobryści, umiarkowana agenda jest forsowana przez Porozumienie Jarosława Gowina” – pisze gazeta.

W partii zastanawiają się również, jaki kurs na drugą kadencję obejmie prezydent Andrzej Duda. Na ile będzie chciał się wybić na niezależność i ile razy byłby w stanie zawetować co „ostrzejsze” pomysły. Wiadomo bowiem, że prezydentowi Dudzie bliżej do „umiarkowanej” opcji Gowina, aniżeli do „ofensywnej” ziobrystów.