Braun masakruje PiS: Wasze tarcze antykryzysowe to afera FOZZ 2.0 turbo plus [VIDEO]

Co się dzieje na sejmowych komisjach? Poseł Grzegorz Braun o skandalicznych praktykach w trakcie prac komisji i tzw. tarczach antykryzysowych rządu PiS.

Sejmowe komisje przepychają wszystko co do nich trafia. Najbardziej widać to w komisjach, które decydują o miliardach złotych – np. na obronność.

Do sprawy odniósł się poseł Konfederacji Grzegorz Braun, który poruszył też temat tzw. tarcz antykryzysowych rządu PiS.

– Jako członek komisji obrony narodowej opowiem państwu jak te rzeczy się proceduje, na posiedzeniu komisji dedykowanym, absolutorium wydatków w tej dziedzinie. Na posiedzenie komisji wpada pan minister Macierewicz i zagaduje, dostatecznie głośno abym i jak mógł usłyszeć, zagaduje przewodniczącego Jacha, majora ludowego wojska polskiego, „ile to potrwa?”. Przewodniczący Jach odpowiada „godzinkę”, a wiceprzewodniczący Kownacki licytuje „pół godziny” – zaczął swój wywód poseł Grzegorz Braun.

– Potem padają niewygodne pytania ze strony posłów opozycji, ale rzecz jest przepychana kolanem. Remanent w zieleniaku jest robi się dłużej i staranniej. 40, plus minus, miliardów złotych! – grzmiał Braun.

– Przymierzmy to do budżetu. To jest co 10-ta złotówka, którą rząd wydaje. I to kolanem przepychać, głosując, żeby nie było nie tylko żadnych odpowiedzi ani pytań. To jest charakterystyczne dla komisji obrony, że przez głosowanie ustala się, że komisja nie chce dowiedzieć się niczego np. o kontrakcie na amerykańskie samoloty – zauważył poseł.

– To jest hańba. Wasze tarcze (antykryzysowe – red.) to przypuszczam jest afera FOZZ 2.0 turbo plus. To coście zrobili w pierwszych miesiącach, kwartałach tego roku. Z tego się Polska, o ile to wszystko przeżyjemy, to się będziemy leczyć przez pokolenia. (…) A kontrola parlamentarna nad wydatkami budżetowymi to fikcja, to kompletna fikcja! – podsumował poseł Braun.

Źródło: YouTube Konfederacja