Gozdyra odpłynęła w polemice z Dziamborem! Porównuje uczestnictwo dzieci w polowaniach do obrzezania dziewczynek [FOTO]

Agnieszka Gozdyra, dziennikarka Polsat News, weszła na Twitterze w polemikę z Arturem Dziamborem z Konfederacji. Chodziło o uczestnictwo dzieci w polowaniach.

Artur Dziambor, poseł Konfederacji z kaszubskiego okręgu, skomentował na Twitterze skandaliczny zakaz uczestnictwa dzieci w polowaniach.

„Dla tych co na polowaniu nie byli. Ku niezadowoleniu rodzin rzeczywiście tematen zainteresowanych, dla których to tradycja od pokoleń. Choćby nie wiem jak mi się nie podobało wasze zajadanie się bezglutenową tartą bananową popijaną sojowym latte, nigdy bym wam tego nie zakazał” – napisał poseł.

Do rozpoczętej przez niego dyskusji włączyła się dziennikarka Agnieszka Gozdyra. Jak na osobę pracującą w tym zawodzie Gozdyra wykazała się wyjątkowym brakiem wyczucia. Prezenterka porównała uczestnictwo dzieci w polowaniach do barbarzyńskiej praktyki obrzezania dziewcząt, którą stosują radykalni islamiści.

„Rzeczywiście, piękna to tradycja: dzieci patrzą na patroszone zwierzęta i flaki. Prawie tak piękna jak obrzezywanie dziewczynek w niektórych krajach. No sorry, ale nie wszystko da się załatwić eleganckim słowem „tradycja”. Opamiętania” – napisała.

Poniżej wrzucamy print screen na wypadek, gdyby to jednak pani Gozdyra się „opamiętała” i usunęła skandaliczny wpis:

TZw. „obrzezanie dziewcząt” to częściowe lub całkowite usunięcie żeńskich zewnętrznych narządów płciowych – w szczególności łechtaczki i warg sromowych mniejszych oraz zaszycie, co najmniej częściowe, samego wejścia do pochwy. Jest to obrzydliwa praktyka – często przeprowadzana bez znieczulenia i kończąca się śmiercią dziewczynki. Okaleczona w ten sposób kobieta cierpi później całe życie.