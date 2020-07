Grzegorz Braun: Rząd upiera się wdrażać pod oszukańczymi hasłami recydywę socjalizmu

Poseł Konfederacji, Grzegorz Braun, w wywiadzie z portalem info.elblag.pl ocenił bieżącą sytuację Polski i kontekst międzynarodowy naszego położenia. Nie szczędził ostrych słów rządowi PiS.

– Moim celem nie jest sianie paniki, ale odpowiedź jest prosta: jesteśmy w stanie już nie nadciągającej katastrofy. To jest katastrofa społeczno-gospodarcza – mówi Grzegorz Braun.

Zdaniem polityka Konfederacji pod pretekstem walki z mniemaną pandemią rząd sprowadza na nasz kraj katastrofę gospodarczą.

– Zamrożenie gospodarki, przestrzeni publicznej, zamknięcie szkół, biznesów na tak długo. To nie może ujść na sucho. (…) Na dodatek sytuacja międzynarodowa, kontekst globalny nie nastraja optymistycznie – mówi poseł.

– To, co jest szczególnie smutne i niebezpieczne w naszej sytuacji to to, że Rząd RP wziął na siebie obowiązek realizowania sprzecznej z polskimi interesami agendy – dodaje Braun.

– To Rząd upiera się wdrażać pod oszukańczymi hasłami recydywę socjalizmu – podkreśla polityk.

Jak dodaje nie ma tu znaczenia, że nie jest to socjalizm pod flagą brukselską lub moskiewską, ale Polską. – Polska się zwija, a nie rozwija – podsumowuje Grzegorz Braun.