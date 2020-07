Koronawirus. Liczba zachorowań w Polsce znów szybko rośnie. Co zrobi Szumowski?

„Mamy 418 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem” – informuje Ministerstwo Zdrowia na Twitterze.

Od 16 lipca w Polsce odnotowywany jest wzrost przypadków zakażenia koronawirusem. Choć przez jakiś czas liczba nowych zakażeń została obniżona do ok. 300, to od tygodnia znów oscyluje w okolicach 400.

Niestety, nic nie wskazuje na to, by te liczby miał się w najbliższych dniach na powrót zmniejszać.

„Z przykrością informujemy o śmierci 9 osób zakażonych koronawirusem” – czytamy dalej.

Jeśli liczba zakażeń dalej będzie rosła w takim tempie, to może to posłużyć rządowi za pretekst do przywrócenia obostrzeń.

W tym momencie nikt jednak nie wspomina o takim scenariuszu.