Murzyn z BLM ukląkł na szyi białego dziecka. Został aresztowany za znęcanie się [FOTO]

Niejaki Isaiah Jackson zrealizował w ten sposób pomysł na promocję ruchu Black Lives Matter. Sprawą zainteresowała się w końcu policja i mężczyzna został aresztowany.

Według doniesień wielu stacji telewizyjnych z Dayton w Ohio, 20-letni Jackson został zatrzymany.

Zdjęcie z obezwładnionym białym dwulatkiem, na którego szyi ukląkł, było rozpowszechniane w mediach społecznościowych. Ręce płaczącego dziecka przytrzymuje inny zwolennik BLM.

This is #BlackLivesMatter supporter Isaiah Jackson. Thanks to all of us, he has finally been arrested. If it weren’t for all of us being loud, I’m sure he would have gotten away with it. This is what #BLM is actually about. Oppression. Violence. pic.twitter.com/vpaQHkGRtP

