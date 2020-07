Pomysły PiS rodem z PRL. „49 województw i wybory samorządowe w listopadzie”

„Dziennik Gazeta Prawna” donosi o nowych pomysłach PiS dotyczących podziału administracyjnego Polski. W obozie rządzącym powstaje kilka wariantów stworzenia nowych województw – w tym jeden rodem z PRL.

Według informacji, które posiadł „Dziennik Gazeta Prawna”, PiS chce jeszcze tego lata wyodrębnić z województwa mazowieckiego nowy twór – województwo warszawskie. W listopadzie miałyby się odbyć wybory do tych dwóch nowych jednostek administracyjnych.

Na mapie Polski powstałby taki „obwarzanek”. Według DGP PiS chce wprowadzić ten pomysł jak najszybciej w życie, by do budżetu unijnego zgłosić 17 województw zamiast 16 i tym samym „dostać” więcej pieniędzy.

49 województw czyli PiS sięga po rozwiązania komunistów

W obozie rządzącym dyskutowany jest – według informatora DGP – jeszcze jeden wariant. Mianowicie powrócić miałby podział Polski na 49 województw.

– Jest suflowany pomysł, by zmienić ordynację i wrócić do koncepcji utworzenia 100 okręgów wyborczych do Sejmu. Jest też równolegle pomysł, by zmienić podział administracyjny kraju, tak by ponownie powstało 49 województw – twierdził informator dziennika.

Ten pomysł byłby wyjątkowo szkodliwy. Zamiast pożądanej przez środowiska wolnościowej prawicy decentralizacji, przyniósłby odwrotny efekt. Przyniosłoby to rozbiór wielu wspólnot kulturowych m.in. Śląska czy Kaszub. Dodatkowo spowodowałoby to rozrost biurokracji.

PiS miałby jednak przy tej opcji możliwość zaprowadzenia korzystnych dla siebie zmian. Chodzi o gerrymandering, czyli manipulowanie granicami obwodów wyborczych tak, by były one korzystne dla danej partii.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna