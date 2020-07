Tak trują Polaków! Glifosat w organizmie wszystkich przebadanych dzieci

Wszystkie przebadane w pierwszej turze dzieci posiadały w swych próbkach moczu potencjalnie rakotwórczy glifosat. Kolejne badania mają być przeprowadzone w najbliższym czasie.

W najbliższym czasie planowane są kolejne seryjne badania dzieci pod względem zawartości w ich organizmie potencjalnie rakotwórczego glifosatu. Substancję tę wykryto u wszystkich 100 dzieci przebadanych w pierwszej kolejności.

Wszystkie próbki z glifosatem

Inicjatorem akcji jest Marcin Bustowski z Konfederacji Konsumencko-Rolniczej. Akcja ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak duża jest zawartość potencjalnie rakotwórczego glifosatu w organizmie każdego z nas. Jak się okazuje także u najmłodszych.

– Poziom glifosatu u dzieci w połączeniu z E-substancjami zawartymi w żywności, o których przekroczeniu pisze w raporcie Najwyższa Izba Kontroli, powoduje szereg nowotworów – mówi Bustowski.

– Cały czas monitujemy do pana ministra Ardanowskiego o zakaz stosowania glifosatu i wprowadzenie agencji bezpieczeństwa żywnościowego i odbijamy się od ściany – dodaje w rozmowie z Polsat News.

Jak do tej pory otrzymano wyniki badań 100 dzieci, a w moczu wszystkich znaleziono przynajmniej śladowe ilości potencjalnie rakotwórczego glifosatu. W sumie w akcji przebadano już 200 dzieci, ale na wyniki części z nich musimy jeszcze poczekać.

„Wszyscy jesteśmy truci”

Bustowski informuje też, że każdy ze zgłaszających się do niego dorosłych ma przekroczone normy glifosatu w organizmie. Jego zdaniem powinno to doprowadzić do dyskusji na temat stanu żywności w Polsce.

– Wiele wskazuje na to, że wszyscy jesteśmy truci rolniczą chemią poprzez żywność, która miała kontakt ze środkami ochrony roślin, a w szczególności popularnym Roundupem – dodaje Bustowski.

W ostatnim czasie amerykański sąd zasądził od potentata Bayer odszkodowanie 78 mln dolarów na rzecz rolnika, który w wyniku kontaktu z Roundupem zachorował na nowotwór.

Czym jest glifosat?

Glifosat do produkcji wprowadzili do użytku na początku lat 70. chemicy z firmy Monsato. Wokół glifosatu narosło wiele kontrowersji, jednak nie podjęto wobec niego żadnych oficjalnych działań, jest obecny w bardzo wielu produktach, które na co dzień spożywamy.

Według Światowej Organizacji Zdrowia „glifosat jest potencjalnie rakotwórczy dla ludzi”. Prowadzono także badania pod względem jego przyczyniania się do chorób takich jak cukrzyca, autyzm, celiakia, nietolerancja glutenu i niepłodność.