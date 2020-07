23 lipca powstał oficjalnie Italexit

Gianluigi Paragone powołał w czwartek 23 lipca Italexit, jako partię suwerenistów, której celem jest wyprowadzenie Włoch z UE na wzór brytyjskiego Brexitu. Paragone to były członek Ruchu 5 Gwiazd (M5S) i były dziennikarz telewizyjny.

„Ilość członków będzie rosła proporcjonalnie do kłamstw, które wmawia nam Unia Europejska” – zadeklarował senator. W wywiadzie dla dziennika „La Repubblica” dodał, że nie ma obywateli Europy i wieszczył nadchodzący upadek” UE.

W sondażach liczba przeciwników obecności Włoch w UE waha się do 30 do nawet 40%. Jeszcze więcej osób chciałoby przynajmniej opuszczenia strefy euro. Eurosceptyków przybyło na Półwyspie Apenińskim także ze względu na brak działań Brukseli w czasie pandemii. Zwolennicy UE liczą, że obecny pakiet pomocowy dla Włoch, zmieni to nastawienie.

Gianluigi Paragone w przeszłości był już związany z Ligą Matteo Salviniego, do parlamentu wszedł z M5S, ale opuścił partię po tym, jak ta dogadała się z Partią Demokratyczną i utworzyła rząd prounijny.

#Italy will soon have its very own “Brexit” style party. Italian journalist and former Five Star Movement Senator, Gianluigi #Paragone, met with Nigel #Farage to discuss the launch of his own party. What will the name be? “#Italexit”, of course. pic.twitter.com/b85jtDGHdu

— Andrea Arletti (@ArlettiAndrea) July 20, 2020