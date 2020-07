Ekolodzy chcą zablokować powstanie największej kopalni na świecie

W australijskim stanie Queensland powstaje gigantyczna kopalnia węgla. Ekolodzy martwią się o zasoby podziemnych rezerw wody i twierdzą, że kopalnia je zniszczy. Zarzutów przybywa, ale sami mieszkańcy Queensland projekt wspierają.

Budowa kopalni w tym stanie to inicjatywa hinduskiego giganta, grupy Adani. Roczne wydobycie węgla ma tu osiągnąć poziom od 10 do 25 milionów ton. Projekt ma wsparcie rządu, ale do boju ruszyli Zieloni.

Kopalnie to jednak praca i rozwój. Żyją z nich małe miasteczka i regiony. Jak na razie mnożenie ekologicznych przeszkód jest bezproduktywne.

Adani Group to hinduska firma o zasięgu międzynarodowym. Zajmuje się produkcją energii elektrycznej, zwłaszcza z węgla, ma terminale portowe, zajmuje się także agrobiznesem. W 2011 roku Adani kupił port Abbot Point w Australii za 2 miliardy dolarów, który staje się terminalem węglowym do eksportu tego surowca do Indii.

Miliarder Gautam Adani jest największym prywatnym producentem energii w Indiach. Swoją firmę założył w 1988 roku i zaczynał od handlu. Poza Indiami Adani zainwestował w australijską grupę Linc Energy (australijskie kopalnie węgla), kopalnie w Indonezji, największą hinduską elektrownię słoneczną (40 MW).

This is just a little corner of our concrete railway sleeper stockpile. So far around 90,000 have been produced, all destined for the Carmichael Rail Project. We're going to need over 300,000 in total, and they're all being made right here in central Queensland! pic.twitter.com/7JjTElZawL

— Adani Australia (@AdaniAustralia) July 19, 2020