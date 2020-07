HIT! Korwin-Mikke w TVP Info: UE jest g*****. Kolonizują nas byle Murzyni [WIDEO]

Janusz Korwin-Mikke w wybitnej formie pojawił się na antenie TVP Info, gdzie mówił między innymi o ostatnim unijnym szczycie, a także tym, czym według niego jest sama Unia Europejska.

Janusz Korwin-Mikke odniósł się między innymi do „spektakularnego sukcesu” rządu PiS w Brukseli, jakim ma być zdaniem niektórych wyżebranie pieniędzy z UE. – Darowizny zabijają, zabijają chęć pracy – tłumaczy były europoseł.

– Jeżeli czerpie się zyski bez pracy, to to zabija – dodawał. Korwin-Mikke nie dał się wciągnąć w dyskusje na temat tego, czy określona kwota jest duża czy mała, ale skrytykował sam system redystrybucji i dotacji, który jest demoralizujący.

– Wejście do UE zahamowało rozwój również Niemiec. Unia nas hamuje. Trzeba zlikwidować podatki dochodowe i pozwolić ludziom pracować. Wtedy będą pracowali, tak jak Chińczycy pracują (…) zniosą wolne niedziele i soboty dobrowolnie – dodawał polityk.

– Nam się nie podoba, że pieniądze się daje do wspólnej kasy, a potem się dzieli. Tak samo się nie godzimy, żeby w Polsce były wysokie podatki, a później się je dzieli na poszczególne grupy i ludzie się kłócą. Każdy ma żyć ze swoich pieniędzy i nie powinno być żadnego funduszu zbiorowego, poza wojskiem, policją itd. – tłumaczył Korwin-Mikke.

– Pierwsza uwaga jest taka, że jeżeli ja poślę syna, żeby żebrał na ulicę i on zamiast stu złotych zamiast dwustu to jest to sukces. Ale ja nie posyłał syna na ulicę, żeby żebrał – kontynuował.

– Po drugie Polska ma najlepsze wyniki w całej Unii Europejskiej i ja się z tego bardzo cieszę, ale to tylko świadczy o tym, jakim gównem jest Unia Europejska – podsumował eurokołchoz Korwin-Mikke.

Oczywiście szybko wrażliwcy obecni w studio zaczęli przepraszać za słowa Korwin-Mikkego. Sam zainteresowany jednak po prostu rozwinął swoje podejście do Unii Europejskiej, w której przecież spędził kilka lat jako europarlamentarzysta.

– Ja użyłem zwrotu delikatnego, bo Unia Europejska niszczy wszystko, czego się dotknie. Niszczy Niemcy, niszczy Francję, niszczy Polskę. Wszystko czego się dotknie. Kiedyś Europa się rozwijała, dzisiaj Europę kolonizują byle Murzyni – dodawał Korwin-Mikke.