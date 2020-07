Spektakularny „sukces” rządu PiS, o jakim nikt nie śnił. Polska na pierwszym miejscu w Europie [WYKRES]

Jakkolwiek obóz rządzący nie zaklinałby rzeczywistości propagandą sukcesu, tak pewnych faktów po prostu oszukać się nie da. W Polsce z miesiąca na miesiąc robi się coraz drożej. Jak się okazuje, jesteśmy pod tym względem liderem w Unii Europejskiej. To prawdziwy „sukces” PiS!

Jak podał Eurostat, ceny liczone według HICP w Polsce w czerwcu w ujęciu rocznym wzrosły o 3,8 proc. Był to najwyższy wzrost inflacji spośród wszystkich państwo członkowskich UE.

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w czerwcu wyniósł 3,3 proc. rok do roku i 0,6 proc. miesiąc do miesiąca.

CPI odnosi się do wydatków domowych, a HICP do tychże wydatków połączonych z rachunkami narodowymi. To ujednolicona metodologia badań Eurostatu, ukazująca wskaźnik cen konsumpcyjnych.