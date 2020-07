W Katalonii pod rządami komunistów i separatystów trwa zamach na prawo własności

Miasto Barcelona zagroziło wywłaszczeniem 194 pustych mieszkań. Mają być przeznaczone na wynajem. W mieście znacznie wzrosły ceny czynszu. Dlatego takie bolszewickie metody mają zwiększyć podaż i zbić ceny.

Ostrzeżenie o możliwym wywłaszczeniu o komunalizacji mieszkań wysłano do 14 właścicieli kamienic i mieszkań. Otrzymali miesiąc na wynajęcie swoich nieruchomości i lokali. Za wysłaniem takiego monitu stoi lewicowa Ada Colau, Alkad (burmistrz) Barcelony, wspierana przez ugrupowania lewicowe, komunistyczne i ekologiczne.

Sprawa jest jej bliska, bo jeszcze w 2009 Colau była wśród założycieli Plataforma de Afectados por la Hipoteca, organizacji powstałej w trakcie kryzysu finansowego i załamania rynku nieruchomości w Hiszpanii. Organizacja ta działała przeciwko eksmisjom lokatorów.

Teraz lokalne władze zajęły się „wynajmowaniem” za właścicieli ich nieruchomości. Nakazano, by puste od dwóch lat lokale zostały wynajęte w przeciągu miesiąca. W przeciwnym razie zostaną znacjonalizowane. „Nie możemy sobie pozwolić na puste domy w mieście” – po bolszewicku zadeklarowała radna ds. mieszkalnictwa Lucía Martín.

Procesy wywłaszczania już się zaczęły. W przypadkach wywłaszczenia dekretem miasta procedury trwają około pół roku, a właściciel może liczyć na odszkodowanie w wysokości 50% wartości mieszkania.

Przymusowy wykup przez miasto to maczuga lewicy wyciągnięta na własność prywatną. Wcześniej władze mogły „rekwirować” i wynająć puste lokale czasowo na okres od 4 do 10 lat. Po tym terminie miały wracać do właścicieli.

Oprócz wywłaszczania, miejskie władze mają też możliwość karania właścicieli (do 900 tys. euro), jeśli pustostany stoją od ponad 2 lat. Miejskie władze chcą dodatkowo skrócenia tego czasu do pół roku. Rekwirowane lokale pójdą na wynajem dla osób o niskich dochodach.

Solución equivocada. Será contraproducente, desaparecerá la oferta -por el poco atractivo de la medida, que tampoco irá de la mano de cambios fiscales- y pasaremos de vivienda de alquiler a propiedad. Además, otra razón para desinvertir en el sector inmobiliario en Barcelona. https://t.co/R9leuGiidA — Adriana Granada (@adrianagranadat) July 16, 2020

Źródło: El Periodico/ Rzeczpospolita