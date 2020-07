Wznowienie epidemii Covid 19? Powrót restrykcji w Europie

Wzrost przypadków zakażeń koronawirusem spowodował, że wiele krajów europejskich przywróciło niektóre obostrzenia. Tak jest m.in. w Belgii, Hiszpanii, czy Czarnogórze. W piątek 24 lipca problemem zajęto się także we Francji.

Prezydent Emmanuel Macron przewodniczył w Pałacu Elizejskim spotkaniu poświęconemu epidemii. Coraz głośniej mówi się bowiem o „drugiej fali” koronawirusa. Od 20 lipca we Francji obowiązuje nakaz noszenia masek w zamkniętych miejscach publicznych. Teraz doszły nowe zalecenia.

Zaobserwowano wzrost zachorowań na Covid-19 wśród osób w wieku 20-40 lat. W dodatku są to coraz częściej poważne postacie tej choroby. W tym przedziale wiekowym ludzie powrócili w większości do niemal normalnej aktywności. Rząd obawia się, że ci młodzi dorośli zaraża seniorów, którzy są bardziej zagrożeni. Prezydencka Rada ma zbadać wprowadzenie zmian w spotkaniach i imprezach publicznych. Obecny limit to 5000 osób.

Podczas spotkania ministrowie omówili także problem kontroli granic. Niektóre sąsiednie kraje, takie jak Hiszpania, czy Belgia odnotowują znowu postępy epidemii. Francja zamierza wzmocnić kontrole graniczne. Nie wyklucza się systematycznych testów pasażerów na lotniskach i kwarantannie dla przybyszy z krajów najwyższego ryzyka.

Jest też kwestia testów przesiewowych. Francja ma zdolność robienia 700 000 testów tygodniowo. Obecnie realizuje się połowę tych możliwości. Jednak w niektórych regionach, takich jak Ile-de-France, służba zdrowia nie nadąża za potrzebami.

Kolejny temat do niepokoju rządu to szkoły. Początek roku szkolnego zbliża się, a tezy o tym, że dzieci chorują łagodniej, rzadziej, nie zarażają zbyt często dorosłych i siebie nawzajem, mogą okazać się mylące. Francuski rząd spodziewa się drugiej fali epidemii jesienią.

