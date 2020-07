Mazurek rzuciła się na Bosaka. Poseł Konfederacji odpowiedział

Połowa wyborców Krzysztofa Bosaka zagłosowała 12 lipca przeciwko Andrzejowi Dudzie. Poseł Konfederacji wyjaśnił politykom PiS dlaczego tak się stało.

Krzysztof Bosak udzielił wywiadu „Rzeczpospolitej”. W trakcie rozmowy pytany był dlaczego połowa jego wyborców zagłosowała w II turze na Rafała Trzaskowskiego.

Poseł Konfederacji spokojnie wyjaśnił, że stało się tak, gdyż wyborcy głosowali nie za, a przeciwko. A mając do wyboru Trzaskowskiego i Andrzeja Dudę z PiS, wybrali mniejsze zło.

Ich głos nie był za, a przeciw. Sam nie zdradził, na kogo głosował i uciął mówiąc, że wybrał „mniejsze zło”.

– Głos połowy moich wyborców nie był głosem na Trzaskowskiego, ale głosem przeciw PiS i prezydentowi Dudzie. Rozumiem ich. Nie mamy żadnych zobowiązań wobec PiS. Obóz rządzący to obecnie dryfujący wraz z sondażami konglomerat polityków prawicowych, centrowych i lewicowych – powiedział w wywiadzie Bosak.

Jako przykład wskazał Krzysztofa Czabańskiego z PiS.

– Wywodzi się z PZPR, ma lewicowe podejście do kwestii hodowli zwierząt, a także do innych tematów światopoglądowych. Kaczyński powierzył mu strategiczne kulturowo funkcje – wskazał Bosak.

To jednak wywołało furię wśród polityków PiS, którzy udając prawicę domagają się od prawdziwej prawicy podległość i popieranie partii Jarosława Kaczyńskiego. Swojej wściekłości upust na Twitterze dała Beata Mazurek, była wicemarszałek Sejmu, a obecnie europosłanka PiS.

– Wyjątkowo żenująca logika Bosaka. Wyborcy Konfederacji głosowali przeciwko PIS i dlatego, jako „konserwatyści, prawicowcy poparli skrajnie lewicowo-liberalnego Trzaskowskiego (karta LGBT, seksualizacja dzieci według WHO, parady itd.).Zamiast poważnej polityki mamy kabaret – wściekała się Mazurek.

Na te słowa spokojnie odpowiedział poseł Konfederacji.

– Ciężko pracowaliście na to przez ostatnie pięć lat, że połowa wyborców ideowej prawicy uważa Was za większe zagrożenie niż PO. Może czas na jakąś autorefleksję, a nie tylko ataki na Konfederację? – napisał Bosak.

Źródło: Rzeczpospolita / Twitter