Morawiecki uczy kindersztuby na Instagramie. „Młody człowieku, co by powiedziała Twoja mama?” [FOTO]

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę „młodemu człowiekowi”, który zamieścił na Instagramie obraźliwy względem policji wpis.

24 lipca w Polsce obchodzi się święto policji. Z tej okazji premier Mateusz Morawiecki zamieścił na swój Instagramie wpis okolicznościowy.

„Pomagacie i chronicie, narażając własne zdrowie, często poświęcając na pracę czas dla rodzin i przyjaciół. To nie tylko zawód – to służba drugiemu. Przywdziewając ten granatowy mundur nie wiecie jeszcze, gdzie zaprowadzi Was ta droga pełna niebezpieczeństw” – napisał prezes Rady Ministrów.

Wśród komentarzy znalazł się – już usunięty – wpis o treści „HWDP”. Skrót to popularne antypolicyjne hasło. Morawiecki postanowił zganić autora.

„Drogi Młody Człowieku – zanim napiszesz coś takiego, zastanów się dwa razy, co by powiedziała Twoja mama, gdyby to zobaczyła. I policjant, który na pewno Ci kiedyś pomoże, gdy będziesz tego potrzebował” – napisał polityk do użytkownika piotrxddd7.

Mateusz Morawiecki z instagramowym przesłaniem dla młodego pokolenia 🙃 pic.twitter.com/wH3FaciIGD — Marcin Makowski (@makowski_m) July 24, 2020

My od siebie dodamy, że pierwsze słowo, z zapisanego skrótami hasła, pisze się przez „ch”. Po co skracać sobie ch do h…