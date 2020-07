Nicolas Sarkozy publikuje nową książkę o swojej prezydenturze

Na rynku księgarskim 24lipca miała miejsce premiera nowej książki byłego francuskiego prezydenta Nicolasa Sarkozyego. Nowi tytuł „Le Temps des tempêtes” (Czasy burz) i ukazuje się rok po poprzedniej pozycji („Passions”), która sprzedała się w ponad 300 000 egzemplarzy.

„Le Temps des tempêtes” wydała oficyna „l’Observatoire”. Z tej okazji Sarkozy odbywa objazd kraju i cykl spotkań z czytelnikami. Zaczyna od centrum Leclerca w Ajaccio na Korsyce. Następnie jedzie do Arcachon, a w środę 29 lipca pojawi się w Deauville w Calvadosie.

W ten sposób Nicolas Sarkozy po raz kolejny powraca na scenę medialną, a wielu obserwatorów uważa, że ​​nie porzucił do końca ambicji politycznych. On sam temu zaprzecza.

„Le Temps des tempêtes” opowiada o dwóch pierwszych latach spędzonych przez „Sarko” w Pałacu Elizejskim. Chodzi o lata 2007-2008. Styl prezydentury Nicolasa Sarkozy’ego budził kontrowersje od początku. Swoją wygraną w wyborach świętował w luksusowej paryskiej restauracji Fouquet’s. Był pierwszym prezydentem, którego życie prywatne upubliczniono. Rozwód, później ślub z piosenkarką Carlą Bruni, stały się tematami okładek.

Początek jego pięcioletniej kadencji był trudny – światowy kryzys finansowy i gospodarczy, agresja Rosji na Gruzję, sprawa zakładników francuskich w Kolumbii. Sarkozy pisze o „doświadczeniu samotności i przemocy” i „bardziej brutalnej” rzeczywistości, niż sobie wyobrażał.

Nicolas Sarkozy : sa petite mésaventure lors d'un dîner avec Elizabeth II https://t.co/bqIWGVBYXW pic.twitter.com/YFJYd3Xo89 — Gala (@GALAfr) July 24, 2020

Od zejścia ze sceny politycznej w 2016 roku, trwają nieustannie spekulacje o powrocie Sarkozyego do polityki. Nadal działa za kulisami i ma wpływy w centroprawicowej partii Republikanie. Ma też dobre układy z urzędującym prezydentem Emmanuelem Macronem. Wielu obserwatorów dostrzegło jego „cień” w składzie nowego rządu. Chodzi o nominację premiera Jeana Castexa, Roselyne Bachelot (kultura) i MSW Géralda Darmanina. To byli politycy Republikanów i współpracownicy Sarkozyego.

Sarkozy zaprzecza, by interesował go powrót do polityki. Niektórzy mówią o „zajmowaniu przestrzeni medialnej” w związku z czekającym b. prezydenta procesem o korupcję. Proces zaplanowany jest na koniec roku. Chodzi o sprawę „Bygmaliona” i nielegalne finansowanie wyborczej w 2007 i 2012 roku z tajnych funduszy libijskich.