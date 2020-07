Wściekły Korwin-Mikke podsumowuje szczyt UE. „To jest wstyd i hańba. Nie mamy honoru, żebrzemy” [VIDEO]

Zakończyło się trzydniowe posiedzenie Sejmu, na którym posłowie dyskutowali między innymi o ustaleniach na szczycie Unii Europejskiej ws. budżetu UE na lata 2021-27 i Funduszu Odbudowy. Na konferencji prasowej „wywalczone” przez Polskę warunki ostro skomentował Janusz Korwin-Mikke.

Unia przeznaczy 750 mld euro w dotacjach i pożyczkach na wsparcie państw członkowskich w walce z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. 390 mld euro będzie miało formę dotacji, a 360 mld euro – pożyczek. Wiadomo, że fundusze, dotacje i inne tego typu „dobrodziejstwa” sfinansują sami obywatele w nowych podatkach.

W przypadku Polski to około 125 miliardów euro w bezpośrednich dotacjach i 34 mld euro pożyczek. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że to będzie dobry zastrzyk rozwojowy.

Odmiennego zdania jest Janusz Korwin-Mikke. Poseł Konfederacji przekonywał, że nie ma nic za darmo. W zamian za dotacje Polska musiała się zgodzić na zachcianki Unii Europejskiej. Pieniądze będą uzależnione m.in. od praworządności czy spełnienia warunków neutralności klimatycznej.

Dobrobyt bierze się z pracy

– Polska już nie jest suwerennym krajem. Prawo unijne ma pierwszeństwo nad polskim. To jest po prostu wstyd, że nie mamy honoru, że my żebrzemy: ‚dajcie nam pieniądze, dajcie nam pieniądze’. A my wtedy zrobimy to, tamto i owo – gestykulował wściekły Korwin-Mikke.

Po raz kolejny w swojej politycznej karierze polityk starał się wytłumaczyć, że dobrobyt nie bierze się z dotacji, lecz z pracy.

– Proszenie się, żebranie… Takie kraje, jak Malezja, Tajwan dlatego są bogate, bo nie dostały żadnej dotacji. Od nikogo – zaakcentował.

– Polska ma żyć z tego, że ludzie się bogacą, pracują, nie są karani za pracę (chodzi m.in. o podatek dochodowy – red.), a nie z tego, że dostaniemy od kogoś jakieś pieniądze. To jest wstyd i hańba. Ja się wstydzę, że na stare lata jestem obywatelem takiego kraju – zakończył ekspresyjne wystąpienie Korwin-Mikke.