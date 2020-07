Artur Dziambor o spotkaniu z Andrzejem Dudą i koalicją z PiS

W piątek w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające 100. rocznicę powołania Rządu Obrony Narodowej. Prezydent Andrzej Duda zaprosił do obchodów przedstawicieli wszystkich partii politycznych. Niecodzienną sytuację skomentował poseł Konfederacji Artur Dziambor.

Prezydent zapowiedział, że złożenie wieńców przed pomnikami Ojców Niepodległości jest wspólnym otwarciem obchodów stulecia Wielkiej Bitwy Warszawskiej, której rocznica przypada 15 sierpnia. To wtedy Polska pokonała bolszewików.

Politycy złożyli wieńce przed pomnikami Wincenta Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na uroczystość przybyli m.in. wiceprzewodnicząca klubu KO Katarzyna Lubnauer, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, szef SLD Włodzimierz Czarzasty, Paweł Kukiz (KP-PSL-Kukiz’15). Konfederację reprezentowali Krzysztof Bosak, Artur Dziambor i Włodzimierz Skalik.

Dziambor komentuje zaproszenie od prezydenta Dudy

Na łamach portalu wpolityce.pl Dziambor skomentował zaproszenie od prezydenta Dudy.

– Bardzo się cieszę, że to się odbyło. To dosyć naturalne, że tam się pojawialiśmy. Zaproszenie od pana prezydenta było skierowane do wszystkich klubów sejmowych. My nie mamy powodu, żeby takich zaproszeń nie przyjmować. Za każdym razem, gdy pan prezydent nas zaprosi, będziemy – mówił poseł z Gdyni.

– W przypadku tego typu obchodów jest to chyba naturalne, że bierzemy w nich udział. Takie rzeczy akurat powinniśmy za każdym razem zachwalać i przypominać – wskazywał Dziambor.

Posła Konfederacji zapytano też, czy możliwa jest koalicja jego ugrupowania z PiS-em.

– Nie wyobrażam sobie koalicji, ale my jako merytoryczna opozycja krytykujemy tam, gdzie uważamy, ze jest źle, a popieramy tam, gdzie jest dobrze. Sądzę, że w ten sposób mogłaby wyglądać jakaś współpraca – odpowiedział Dziambor.