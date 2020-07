Kawałki kurczaka z drukarki 3D. KFC rozpoczyna rewolucję

Nowa technologia ma umożliwić „biodruk” mięsa drobiowego przy użyciu komórek kurczaka i materiału roślinnego. KFC dostarczyć firmie do eksperymentów z „drukowaniem mięsa” swoje przyprawy i panierkę. Potrawa ma uzyskać „charakterystyczny smak KFC” i mieć konsystencję prawdziwego kurczaka.

Warto zauważyć, że proces biodruku opisanego przez KFC wykorzystuje materiał pochodzenia zwierzęcego, więc wszelkie bryłki, które wyprodukował, nie byłyby wegetariańskie. KFC oferuje opcję wegetariańską w niektórych swoich restauracjach; w zeszłym roku była pierwszą amerykańską siecią fast foodów, która przetestowała roślinny produkt z kurczaka Beyond Meat, który planuje wprowadzić w innych swoich lokalizacjach tego lata.

Nie brakuje też „postępowej” filozofii kurczaków z drukarki. Takie nugettsy będą przecież „bardziej przyjazne dla środowiska”, niż standardowe mięso kurczaka z hodowli. Wytwarzanie mięsa z komórek, według jego zwolenników, zmniejsza emisję gazów cieplarnianych emisje i zużycie energii…

„Technologie biodruku 3D, początkowo używane w medycynie, obecnie zyskują na popularności w produkcji żywności, m.in. takiej jak mięso” – stwierdził Yusef Khesuani, współzałożyciel 3D Bioprinting Solutions w oświadczeniu dotyczącym podpisania współpracy z KFC.

Eksperymenty z wytwarzaniem takiego mięsa są dość różne. Próby hodowania np. ludzkich narządów do przeszczepów natrafiły na trudności, a eksperci uważają, że „biodruk” czeka jeszcze długa droga.

KFC podaje, że „biodrukowane” kawałki kurczaka będą dostępne do ostatecznych testów w Moskwie jeszcze tej jesieni. w Moskwie tej jesieni. Nie ma jednak informacji o tym, kiedy i czy „drukowane” nugettsy będą dostępne dla klientów KFC.

KFC is working with a Russian 3D bioprinting firm to try to make lab-produced chicken nuggets https://t.co/0kWIy4EVBd

— The Verge (@verge) July 18, 2020