Pedofil z Antify aresztowany. Próbował zamordować czarnoskórego zwolennika Trumpa

Faszysta i pedofil, bojówkarz Antify został aresztowany w Portland. W czasie zamieszek próbował nożem zabić czarnoskórego zwolennika prezydenta Donalda Trumpa.

Do próby morderstwa doszło w sobotę w czasie zamieszek w Portland. Czarnoskóry zwolennik Trumpa i youtuber znany w sieci jako Black Rebel pojawił się na rozruchach organizowanych przez faszystów z Antify i rasistów z BLM, by zrobić z nich relację do mediów społecznościowych.

Rebel wybrał się z czterem przyjaciółmi. Rozpoznał go jeden faszystów Antify Blake David Hampe. Wtedy zaczęli śledzić go bojówkarze. Hampe podał przez media społecznościowe gdzie się znajduje Rebel.

Czarnoskóry youtuber opowiada, iz próbował porozmawiać z bojówkarzami Antify. Zbliżył się do nich i zapytał: Co słychać?

Wtedy Hampe podszedł do niego i bił mu nóż w okolicy nerek.

– Ten nóż był wystarczająco długi. Wbił go, żeby mnie zabić – opowiedział Rebel, który jeszcze z karetki robił relację na żywo.

Policji udało się aresztować Hampe’a, a nagranie z zatrzymania udało się zrobić dziennikarzowi Garrisonowi Davisowi. Kolejne sceny uchwycił fotoreporter „Blaze” Elijah Schaffer. Faszyści Antify próbowali odbić niedoszłego mordercę. Atakowali funkcjonariuszy i samochód, w którym był Hampe.

Jak się okazuje Hampe jest nie tylko faszystą z Antify, ale też pedofilem. W 2008 roku w Main został skazany na 4,5 roku wiezienia. Policja odkryła na jego komputerze pornografię dziecięcą. W jego samochodzie znaleziono dziecięce zabawki, bieliznę dziecięca, naklejki dla dzieci, ręczniki dziecięce z postaciami z komiksów, prezerwatywy, lubrykanty. Hampe trzymał pornografię dziecięca nawet na komputerze swej matki.

Zboczeniec i faszysta z Antify przebywa teraz w areszcie w Portland. Będzie odpowiadał za próbę zabójstwa.