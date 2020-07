Policja i prokuratura, do roboty! Jan Cienski z Politico podżega do bicia kobiet

Dziennikarz „Politico” Jan Cienski w wyjątkowo obrzydliwy sposób podżega do przestępstwa. Namawia cudzoziemców, by przyjeżdżali do Polski bić kobiety.

Cienski pracuje w organie propagandowym Unii Europejskie – „Politico”. W mediach społecznościowych zamieścił link do artykułu w organie „Politico” na temat ewentualnego wypowiedzenia konwencji stambulskiej, która pod pretekstem obrony kobiet przed przemocą jest kolejnym elementem w próbie narzucania obłędnej, głupiej i szkodliwej ideologii gender.

Cienski link opatrzył własnym wpisem, w którym podżega cudzoziemców do popełniania w Polsce wyjątkowo ohydnych przestępstw – bicia w naszym kraju kobiet.

„Hey men, want to punch a woman or slap a girl during the holidays? Come to Poland (Hej ludzie, chcecie w te wakacje przywalić kobiecie, albo wymierzyć klapsa swojej dziewczynie? Przyjedźcie do Polski – napisał Cienski.

Trzeba być wyjątkową kanalią, by napisać coś takiego. Cienski będzie się oczywiście tłumaczył, że to był taki żart, ironia, sarkazm mające wskazywać na to, że po wypowiedzeniu tej głupiej i szkodliwej konwencji będzie można bezkarni bić w Polsce kobiety.

Kiedy rozpętała się burza Cienski podkulił ogon skasował ten wpis z Twittera i napisał kolejny, też po angielsku „Deleted a tweet on Poland aiming to withdraw from the Istanbul convention. Was meant to be sarcastic but sarcasm doesn’t work well on twitter. (Usunąłem tweeta o zamiarze wycofania się Polski z konwencji stambulskiej. Miał być sarkastyczny, ale sarkazm nie sprawdza sie na Twitterze”

Jeśli taka będzie linia obrony, to oczywiście Cienski potwierdzi, że bezwstydnie łże, bo nikomu w Polsce, może poza takimi jak Cienski nie przychodzi do głowy, by przemoc i to w różnych postaciach pozostawała bezkarna i nie była ścigana przez państwo polskie.

Kobiety w Polsce mogą czuć się wyjątkowo bezpiecznie w porównaniu z mieszkankami innych krajów Europy. Wszystkie statystyki wskazują na, to, że przemoc wobec kobiet jest w Polsce najmniejsza w porównaniu z innymi państwami Unii. Cienski oczywiście uważa, że powinniśmy tak jak on całkowicie bezmyślnie przyjmować każde nawet najgłupsze rzeczy uznawane na Zachodzie.

Nalezy wypowiedzieć konwencję i pielęgnować to, co sprawia, że w Polsce nie ma tak wielkich problemów jak na Zachodzie, a więc uznawanie w naszej kulturze, że przemoc wobec kobiet i dzieci jest jednym z najobrzydliwszych uczynków, że mężczyzna staje w obronie słabszych, że więzi społeczne i rodzinne chronią przed przemocą, a nie tak jak uważa ta kanalia Cienski sprzyjają jej.

Cienskim oczywiście powinny zając się policja i prokuratura i przeprowadzić dochodzenie w sprawie podżegania przez niego do przestępstw.