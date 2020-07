Precedensowa sprawa w Wielkiej Brytanii. 23-letnia kobieta skarży klinikę, w której „przeszła zmianę płci”

Jak donosi Sky News, 23-letnia Keira Bell doszła do wniosku, że jej decyzja o zmianie płci była zbyt pochopna. Skarży teraz klinikę, że jej ​​personel medyczny powinien był zakwestionować decyzję o przerobieniu jej na mężczyznę, bo była wówczas nastolatką.

Uważa, że klinika powinna ten zabieg odłożyć. Była wtedy właściwie dzieckiem. W wieku 16 lat opisywała siebie jako „chłopczycę”. Została skierowana do kliniki Tavistock. Tutaj po 3-godzinnym wywiadzie postanowiono jej „pomóc”.

Otrzymała leki blokujące dojrzewanie. Byli pracownicy kliniki też krytykują takie postępowanie. Uważają za niewłaściwe przepisywanie nastolatkom, którzy chcą zmienić płeć, takich medykamentów, bez odpowiedniej oceny i współpracy psychologa.

Rok po otrzymaniu blokerów dojrzewania Keira przepisano testosteron, co spowodowało zmianę głosu i rozwój cech męskich. W 2019 roku Keira przerwała terapię hormonalną i oświadczyła, że jednak akceptuje swoją płeć żeńską.

Wyraziła także swój „gniew na to, co spotkało ją przez ostatnie dziesięć lat”. W nadchodzącym procesie prawnicy Keiry będą argumentować, że dzieci nie są w stanie ocenić wpływu takiego „leczenia” na swoje przyszłe życie, w tym na przykład na utratę płodności.

W NHS już jest panika. Ogłoszono przegląd procedur stosowania środków blokujących dojrzewanie. Ma zostać „przeprowadzony przez grupę niezależnych ekspertów”. Nie zmienia to faktu, że banalizacja takich aktów oznacza często ludzkie tragedie. Za takimi decyzjami tymczasem stoi często „moda” propagowana przez lobby LGTB.

A woman who was treated with hormone blockers to reassign her gender as a teenager is taking the NHS to court, saying she "should have been told to wait" https://t.co/Oj0ihYWhFF

