Szwecja przyjmie imigrantów z Nigerii. Każdy homoseksualista dostanie wikt i opierunek

Szwecja przyjmie wszystkich imigrantów z Nigerii, którzy dowiodą, że są homoseksualistami. Zdaniem szwedzkich sądów w afrykańskim kraju muszą oni liczyć się z prześladowaniami, w związku z tym mają dostać przywilej azylowy.

Szwecję zapewne już niedługo czeka najazd migrantów z dość licznej Nigerii. Ten afrykański kraj zamieszkiwany jest przez ponad 195 milionów osób. Tymczasem sądu z kraju wikingów zaczęły stosować nową wykładnie.

Zgodnie z decyzją jaką podjął szwedzki sąd administracyjny w Luleå imigranci z Nigerii, którzy mają skłonności homoseksualne lub inne preferują inne zachowania dewiacyjne, będą mogli liczyć na traktowanie jak uchodźcy.

Zdaniem sądu każdej osobie identyfikującej się jako L, G, B czy T w Nigerii grozi prześladowanie, a co za tym idzie osoba taka musi otrzymać status uchodźcy i azyl. Wiązać się to będzie oczywiście z utrzymaniem przez szwedzkiego podatnika.

Jednak wikt i opierunek nie będzie zapewniony tak na ładne oczy. Imigrant musi dowieść przed sądem, że jego homoseksualizm jest co najmniej „prawdopodobny”. Jak będzie to robił, to strach myśleć, bo kto widok ten wytrzyma, a kto opisać zdoła.

Warto podkreślić, że nie musi udowodnić swego homoseksualizmu ponad wszelką wątpliwość, a jedynie musi to zostać uznane za prawdopodobne przez sąd. Możemy się jedynie domyślać i spekulować jak wobec takiego tanu prawnego będą zachowywać się sędziowie w postępowym społeczeństwie.

Warto spojrzeć już na rzeczony wyrok sądu w Luleå, który uznał że o „próbując dowiedzieć się, czy ktoś jest homoseksualizmem, nie należy skupiać się na czynnościach seksualnych”. „Ocena orientacji seksualnej wnioskodawcy jest zasadniczo kwestią wiarygodności” – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Źródło: Samnytt.se