Tom Cruise wysadzi zabytkowy most w Polsce?! Amerykanie szykują się do realizacji filmu

Czy zabytkowy most nad Jeziorem Pilchowickim zostanie wysadzony na potrzeby produkcji filmu „Mission: Impossible”? Tom Cruise milczy, PKP gasi pożar.

Zabytkowy, liczący 114 lat, most nad Jeziorem Pilchowickim ma pojawić się w filmie „Mission: Impossible 7”. Tom Cruise, grający w nim główną rolę, ma pojawić się w Polsce w sierpniu na czas realizacji zdjęć do filmu.

Jednak niepokoje wywołała okoliczność pojawienia się w filmie zabytkowego mostu. Okazuje się, że most miałby w filmie wylecieć w powietrze.

To wywołało burzę w sieci. Pojawiły się teorie, jakoby most na potrzeby produkcji miałby zostać wysadzony.

Linia kolejowa jest bowiem zamknięta od 2016 roku. Powodem był jej już bardzo zły stan techniczny.

Piotr Rachwalski, były prezes Kolei Dolnośląskich, na Facebooku opisywał, że „urzędnicy i politycy jak usłyszeli hasło „Hollywood”, „Paramount Pictures”, „Tom Cruise”, to dostali małpiego rozumu”.

– Pierwsza w tym temacie zaczęła działać fundacja z Jaworzyny Śląskiej, która wyczuła pismo nosem. Oni zgłosili ten most do wpisania na listę zabytków, bo okazało się, że on jest w rejestrze, a nie wykazie zabytków. W tym drugim przypadku ochrona jest mocniejsza – powiedział Rachwalski portalowi NaTemat.

– 13 grudnia producent i reżyser filmu z USA zjawili się tam na miejscu i oglądali obiekt. Byłem pewny od marca, co się dzieje – dodał Rachwalski.

– Wiele osób z różnych pobudek planuje działania, bo chodzi tu o podejście do dziedzictwa. Dla ludzi mieszkających na Dolnym Śląsku i w ogóle na ścianie zachodniej, to taki sam symboliczny obiekt jak Wawel. Niestety dla niektórych to tylko poniemiecki złom, który być może wysadzą Amerykanie – ubolewa.

Do sprawy odniosło się też PKP. Państwowe Koleje zapewniły, że mostu nikt nie chce wysadzić w powietrze.

– Współpracujemy z Ministerstwem Kultury. Mamy pomoc państwa. Nie popełnimy żadnego przestępstwa. Wszystko będzie zgodne z polskim prawem – stwierdził z kolei Robert Golba, prezes firmy Alex Stern, która szykuje się do realizacji zdjęć w Polsce do „Mission: Impossible 7”.