Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę rano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla trzech województw – zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

W tych województwach IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami może też padać grad.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia oraz życia. IMGW zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna i należy śledzić komunikaty pogodowe.

🌩️Prognoza burz:#Burze możliwe będą na zachodzie i południu kraju. Związane z nimi będą opady do 30 mm, lokalnie do 40 mm, porywy wiatru do 70 km/h, na zachodzie punktowo do 85 oraz grad.

Największa intensywność burz prognozowana jest na godziny popołudniowe i wieczorne.#IMGW pic.twitter.com/LGJXQmwfVR — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 26, 2020

Prognoza pogody – niedziela, 26 lipca

Polska jest w obszarze podwyższonego ciśnienia. Na południowym wschodzie pozostaje pofalowany front atmosferyczny, związany z niżem znad Zatoki Botnickiej. Od północnego zachodu nasuwa się zatoka z ciepłym frontem atmosferycznym oraz liniami zbieżności, związana z niżem znad Atlantyku. Z południa napływa przejściowo cieplejsze powietrze.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże z postępującymi od zachodu przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, lokalnie z gradem; bez opadów tylko na północnym wschodzie. Na południowym wschodzie także przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, a na Pomorzu, Kujawach i w Karpatach do 30 mm. Temperatura maksymalna od 23 st.C do 28 st.C, ale miejscami na Śląsku Dolnym i Opolskim oraz Kujawach 29 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, tylko na krańcach wschodnich wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, od zachodu stopniowo zanikające. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Lokalnie krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 12 st.C do 17 st.C, a gdzieniegdzie na północnym wschodzie 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże z postępującymi od zachodu przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, bez opadów tylko na północnym wschodzie. #Temperatura maksymalna od 23°C do 28°C, ale miejscami na Śląsku Dolnym i Opolskim oraz Kujawach 29°C. Wiatr słaby i umiarkowany. pic.twitter.com/ujEZTMz2WB — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 26, 2020

Źródło: PAP