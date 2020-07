Włochy szykuja się do opuszczenia Unii. Ruch Italexit ma poprowadzic senator Paragone

Senator Gianluigi Paragone zakłada we Włoszech nowy ruch, który wyprowadzić ma kraj z Unii Europejskiej. Wzorowany będzie na Brexicie.

Były dziennikarz telewizyjny Paragone jest jednym z najpopularniejszych senatorów we Włoszech. Zamierza on wykorzystać antyunijne nastroje w kraju, związane m.in. z całkowitą indolencją Brukseli w reakcję na pandemię i wyprowadzić kraj z Unii Europejskiej. Zakłada własny ruch, którego celem ma być tylko wyjście ze wspólnoty. Zamierza wzorować się na brytyjskiej UKIP, a później Brexit Nigela Farage’a. To własnie z nim spotkał się senator, by rozmawiać jak przeprowadzić Italexit. Tak własnie ma nazywać się jego ruch.

– Nie możemy już dłużej dać szantażować się przez kraje, które nie szanują Włoch – powiedział w Londynie Paragone, dodając, że tylko „naprawdę suwerenne państwo”, takie jak Wielka Brytania, może rozwiązać kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię.”

Paragone należał do antyestabliszmentowego Ruchu 5 Gwiazd, ale opuścił go gdy ten zawiązał koalicję z bardzo prounijnymi socjalistami z Partii Demokratycznej. Senator zamierza wykorzystać powszechne teraz nastroje antyunijne, które nieco złagodniały po tym, jak w Brukseli uzgodniono podział funduszu odbudowy gospodarki po pandemii i budżetu na najbliższe 7 lat.

Włochy mają „otrzymać” 28 procent pieniędzy z funduszu odbudowy. Kiedy premier Conte obwieszczał negocjacyjny sukces senator Paragone skomentował: „Jedni chcą zmieniać Unię Europejską, a my chcemy ją opuścić”.

Na przestrzeni lat poparcie Włochów dla Unii Europejskiej spadło dramatycznie. Jeszcze w 2012 roku Włochy, po Luksemburgu były najbardziej prounijnym krajem Europy. Poparcie dla niej sięgało 79 procent. Badania z maja tego roku pokazują, że tylko 39 procent Włochów chce pozostania w Unii. Jak do tej pory nie było jednak zorganizowanego ruchu politycznego który miałby do tego doprowadzić. Zmienić to ma inicjatywa senatora Paragone.