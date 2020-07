Popularne produkty przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze uszkadzają mózg! Przełomowe odkrycie polskiej badaczki

Z badania przeprowadzonego na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie wynika, że Triklosan mocno wpływa na funkcjonowanie neuronów kory mózgowej. To związek, który jest szeroko stosowany w produktach higieny osobistej takich jak mydła, pasty do zębów czy szampony do włosów. Jego stosowanie wywołuje proces uszkadzający neurony. Podobnie działają ftalany.

Zaburzenia układu nerwowego człowieka wywołane zanieczyszczeniem triklosanem i ftalanami zbadała prof. dr hab. Anna Wójtowicz z UR. Jak do tej pory nikt nie zajął się badaniem tego tematu, mimo, że obecność triklosanu wykryto w mózgach ludzi i zwierząt.

„Triklosan (2,4,4′-trichloro-2′-hydroksy-difenylo eter) (TCS), obecny jest w handlu pod ponad 15 nazwami, z czego najbardziej rozpowszechnionymi są Irgasan, Microban czyCloxifenolum. Związek ten wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, dlatego jest powszechnie stosowany jako dodatek do produktów higieny osobistej takich jak mydła, pasty do zębów czy szampony do włosów. Ponadto stosowany jest również w innych produktach takich jak deski do cięcia produktów spożywczych, sprzęt sportowy, ubrania, zabawki, meble, a nawet papier” – wylicza badaczka.

Dr Wójtowicz tłumaczy, że szkodliwa substancja może przedostawać się do organizmów ludzi i zwierząt, a później przekraczać barierę krew mózg. To tam wykrywana jest w znaczących ilościach. Jej zdaniem wyniki, które dało badanie mogą być podstawą do wprowadzenia zakazu stosowania tego związku chemicznego w produktach.

„Związek wywołuje apoptozę i eksyctotoksyczność aktywując zarówno receptor AhR jak i NMDA oraz wpływa na ekspresję enzymów Cyp1a1 i Cyp1b1, zaburzając w ten sposób prawidłowy metabolizm neuronów” – podaje prof. Wójtowicz. Apoptoza jest procesem śmierci komórki, który w zdrowych organizmach zaczyna się naturalnie. W tym przypadku dochodzi do patologii w wyniku, której uszkadzane są neurony.

Prof. Wójtowicz badał też ftalany, które z kolei są stosowane przy produkcji syntetycznych materiałów polimerowych takich jak polichlorek winylu, farby, lakiery, sylikony oraz plastiki o znacznej elastyczności. Wykorzystuje się je do wytwarzania kosmetyków najnowszych generacji.

„Ze względu na szerokie zastosowanie ftalanów do produkcji folii i opakowań do żywności mogą również przedostawać się one do organizmu z produktami spożywczymi” – ostrzega naukowiec. „Małe dzieci są grupą szczególnie narażoną nie tylko ze względu na skłonność do brania do ust zabawek oraz innych przedmiotów zawierających ftalany, ale również dlatego, że związki te obecne są w mleku kobiet”.

Badaczka ma nadzieję, że opublikowane przez nią wyniki badań przyczynią się do powszechnego zalecenia wycofania ftalanów z produkcji polichlorku winylu. Jej zdaniem, do produkcji zabawek i kosmetyków oraz elementów wyposażenia medycznego powinny być stosowane inne związki i tworzywa, np. nie-ftalowe plastyfikatory.

Badania prowadzone były na komórkach in vitro i na myszach. Publikacja dotycząca triklosanu pt. „Triclosan-Evoked Neurotoxicity Involves NMDAR Subunits with the Specific Role of GluN2A in Caspase-3-Dependent Apoptosis” ukazała się w czasopiśmie „Molecular Neurobiology” z 2019 r.

Źródła: PAP, nczas.com