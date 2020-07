Potężna firma ratuje małe spółki. Najsłynniejszy Łysy na świecie będzie promować mały interes

Najpopularniejsza strona dla dorosłych będzie pomagać małym firmom w promocji ich biznesu. „Twardy i sztywny pakiet” pomocowy w czasach pandemii koronawirusa.

W czasach pandemii koronawirusa małe firmy wpadły w największe tarapaty. Przedsiębiorcy szukają oszczędności i starają się przetrwać trudny okres.

Na pomoc małym przedsiębiorcom ruszył nieoczekiwanie… Pornhub. Najpopularniejszy serwis z treściami dla dorosłych poinformował, że udostępni małym firmom swoje łamy do promocji ich biznesu.

A to nie byle jaka pomoc. Reklamy na tym portalu ogląda codziennie aż 115 mln osób na całym świecie.

Dość powiedzieć, że w 2019 roku stronę główną tego serwisu wyświetlono… 42 mld razy.

– Żeby obejrzeć od początku do końca filmy dodane tylko w 2019 r. trzeba by było poświęcić na to aż 169 lat. To olbrzymi rynek reklamowy i świetna platforma do promocji – wskazuje portal Bezprawnik.pl.

W ramach programu „Big package for small businesses” 1000 firm z całego świata otrzyma bezpłatną przestrzeń reklamową. Ponadto redakcja przygotuje dla nich specjalne… dwuznaczne reklamy, które pomogą zainteresować potencjalnych odbiorców.

Reklamy mają nawiązywać do tytułów filmów na tym portalu. Np. sklep rowerowy może mieć reklamę z hasłem „Dosiądź mnie”, a sklep z produktami ekologicznymi „Lubisz tylko naturalne? Mamy to co czego szukasz”.

Darmową przestrzeń otrzymają tylko małe firmy. Nie mogą zatrudniać więcej niż 100 osób.

Przypomnijmy, że na tej platformie nie działa chińska cenzura, przez co w czasie strajków w Hongkongu użytkownicy właśnie tam zamieszczali relacje z wydarzeń.

Źródło: Bezprawnik