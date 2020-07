Hołownia i Trzaskowski założą nowy ruch? „Róbmy nowe rozdanie, kompletnie obywatelskie”

Szymon Hołownia był gościem w Polsat News. Kandydat na prezydenta był pytany o ewentualne plany współpracy z Platformą Obywatelską.

– Na pewno nie przyłączymy się do Platformy Obywatelskiej, na pewno nie przyłączymy się do Koalicji Obywatelskiej, bo mamy swoją, autonomiczną tożsamość – zapowiedział Szymon Hołownia.

Choć z samą PO środowisko Hołowni nie chce mieć nic wspólnego, to chętnie współpracowaliby z ichnim kandydatem na prezydenta z ubiegłych wyborów. Jest tylko jedno „ale”. Trzaskowski musi wziąć rozwód z Platformą.

– Jeżeli Rafał Trzaskowski i to też wielokrotnie mówiłem, zechce zostać jeden w trzech osobach, czyli będzie prezydentem Warszawy, wiceprzewodniczącym Platformy i liderem jakiegoś nowego ruchu, to nie będzie nam na pewno po drodze z tym ruchem – mówił bym prowadzący „Mam talent” na TVN.

– Natomiast jeżeli Rafał Trzaskowski i to też już wielokrotnie mówiłem, przyszedłby i powiedział, a będziemy o tym rozmawiać, słuchaj przejechałem w kampanii te samą trasę co ty, bo byliśmy w Polsce, rozmawialiśmy z ludźmi, ja już widzę, że to trzeba zrobić inaczej, zostawiam Platformę, zostawiam stare pomysły. Róbmy kompletnie nowe rozdanie, kompletnie obywatelskie. To wtedy to jest coś, o czym my możemy z ruchem rozmawiać – dodał Hołownia.

Środowisko PO już od jakiegoś czasu mówi o zmianie nazwy. Pojawiają się też plotki na temat planowania przez Trzaskowskiego założenia ruchu społecznego. Trudno będzie jednak prezydentowi Warszawy udawać, że nie ma nic wspólnego z partią, której obecnie jest wiceprzewodniczącym.

Źródło: Polsat News