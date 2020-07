Janusz Korwin-Mikke: „Szkoły trzeba natychmiast sprywatyzować”

Janusz Korwin-Mikke przypomniał jeden z żelaznych postulatów Konfederacji – prywatyzację szkolnictwa. Prezes partii KORWiN uważa, że jedyną formą ratunku dla poziomu kształcenia w Polsce jest rywalizacja pomiędzy szkołami na wolnym rynku.

„Co prawda wakacje w pełni, ale już od września wszyscy ruszą do szkół i tu apel do rodziców i młodzieży!” – rozpoczął swój wpis Korwin-Mikke.

„Szkoły trzeba natychmiast sprywatyzować. Rozwiązać MEN, kuratoria, wydziały oświaty itd. A ponieważ Konstytucja gwarantuje każdemu dziecku bezpłatną naukę, wszystkie pieniądze wydawane do tej pory na szkoły dać w bonach nam, rodzicom. To my płacilibyśmy nimi szkołom. Oczywiście: moglibyśmy dopłacać. Nawet najgorsza szkoła miałaby więc więcej pieniędzy, niż dziś – a lepsze miałyby jeszcze więcej” – argumentuje na Facebooku poseł Konfederacji.

„Rzecz jasna: złe szkoły by bankrutowały. Źli nauczycieli musieliby sobie szukać pracy gdzie indziej. Zarobki innych nauczycieli by rosły. Do szkół wróciliby też NAUCZYCIELE – bo obecnie jest to zawód nadmiernie sfeminizowany. I oczywiście natychmiast trzeba zlikwidować Kartę Nauczyciela. Bo to ona nie pozwala zwalniać złych nauczycieli” – pisze.

„Spytajcie Waszych rodziców, jak wyglądały państwowe knajpy za PRLu. Wyglądały tak samo, jak dziś wyglądają państwowe szkoły. Prywatna szkoła – to dobra szkoła” – podsumowuje Janusz Korwin-Mikke.