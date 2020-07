Rekonstrukcja rządu. Poleci sporo głów. Znów powstaną wielkie superministerstwa

Rekonstrukcja rządu najpierw była plotką, a teraz już oficjalnie mówią o niej rządzący. Portal Onet podaje, kto może w jej wyniku pożegnać się ze stanowiskiem i jakie zmiany w kształcie rządu są planowane.

Znów powstaną wielkie superministerstwa

Superministerstwa powstawały na samym początku rządów Mateusz Morawieckiego – był taki czas, gdy on, będą premierem, zawiadywał jednocześnie superministerstwem związanym z finansami.

Teraz rząd planuje ponoć fuzję: ministerstw edukacji oraz szkolnictwa wyższego, klimatu i środowiska, rozwoju i polityki regionalnej.

Niektóre ministerstwa znikną

Rządzący chcą ponoć ograniczyć liczbę ministerstw do ok 15. To wciąż za dużo, ale trzeba przyznać, że jest to krok w dobrą stronę. Niestety, ze względu na tarcie w obozie władzy jest on mało realny.

Zlikwidowane miałyby zostać: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwo Sportu.

Poleci sporo głów

Wielu ministrów pożegna się ze stanowiskami. Onet wymienia takie postacie jak minister: zdrowia – Łukasz Szumowski (choć tu zaprzecza Mateusz Morawiecki), finansów – Tadeusz Kościński, rodziny – Marlena Maląg oraz funduszy i polityk regionalnej – Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Dodatkowo swoje odejście zapowiedział już minister spraw zagranicznych – Jacek Czaputowicz. Zastąpić miałby go Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta.

Źródło: Onet