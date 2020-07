Żydzi usuwają kobiety z filmów. „Koszerny Netflix” pozwala przewinąć sceny z paniami

Powstała platforma streamingowa z filmami, na której konserwatywni Żydzi mogą przewijać sceny, które są według nich gorszące. Portal „Haaretz” nadał jej tytuł „koszerny Netflix”.

„Koszerny Netflix” tak naprawdę nazywa się „Tov” i został stworzony dla żydowskich konserwatystów. Gdy w filmie pojawia się scena, która może zgorszyć głęboko wierzącego Żyda to pojawia się również opcja „skip”. Scenę może przewinąć, a na ekranie pojawi się tylko jej opis, by oglądający nie zgubił się w filmie.

O jakie sceny chodzi? Wcale nie o twardą erotykę. W większości są to po prostu sceny w których występują kobiety. Jeśli takowej widać ramiona, to już można scenę przewinąć. Na cenzurowanym są również pocałunki.

Czy jest w tym coś złego? Oczywiście, że nie – tak działa wolny rynek. Skoro ktoś potrzebuje takiej platformy, to dobrze, że powstała.

Dziwne tylko, że nic nie słychać o jakichś protestach feministek. Przecież walczą one o to, by filmy były jak najbardziej sfeminizowane.

Źródło: Haaretz