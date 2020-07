Agencja Koordynacji Azylu Unii Europejski odniosła wreszcie sukces. To lekko „ubogaceni” Niemcy i Finowie

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) z siedzibą na Malcie odniosła wreszcie sukces. Prawie 100 osób ubiegających się o azyl i znajdujących się w „szczególnie trudnej sytuacji”, zostało przeniesionych z Grecji i Cypru do Niemiec i Finlandii.

Relokacja imigrantów to szczególnie trudny temat w UE. 99 osób, głównie nieletnich, udało się umieścić w RFN i Finlandii. Tymczasem na plażach Grecji, czy Włoch wylądowały w tym czasie kolejne setki…

EASO podało, że transfer 83 osób miał miejsce 24 lipca. Przewieziono ich z Grecji do Niemiec. 27 lipca przeniesiono z Cypru do Finlandii 16 Somalijczyków i Kongijczyków.

To część operacji unijnej relokacji w sumie 1600 nieletnich do różnych krajów europejskich. Projekt jest wspierany przez Komisję Europejską, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców i Międzynarodową Organizację ds. Migracji. Ciekawe ilu to urzędników tych instytucji zajmowało się 99 migrantami?

Grecja chciałaby się tymczasem pozbyć prawie 5000 nieletnich imigrantów. Teoretycznie dziesięć krajów europejskich zgodziło się zrobić wyjątek dla nieletnich. Niewielka ich liczba została dotąd przekazana do Portugalii, Luksemburga i Niemiec.

Także Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Irlandia, Litwa, Serbia i Szwajcaria zgodziły się ugościć niewielką liczbę młodocianych migrantów. Ciekawe, czy ktokolwiek rozpatrywał wariant odesłania ich rodzicom…

