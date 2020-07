Aktywiści LGBT sprofanowali figurę Jezusa Chrystusa. Sprawa trafi do prokuratury

Działacze LGBT przypuścili ofensywę na warszawskie monumenty. Sprofanowana została m.in. figura Jezusa Chrystusa dźwigającego krzyż, znajdująca się przy Bazylice Świętego Krzyża. Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta złożył zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie.

W nocy z wtorku na środę osoby podpisujące się „Siej zamęt”, „Poetka” i „Stop bzdurom” postanowiły sprofanować figurę Chrystusa na Krakowskim Przedmieściu. Oberwało się też innym stołecznym monumentom. Na ponikach pojawiły się tęczowe flagi, a w niektórych miejscach także kartki „Jeb..e się ignoranci”.

„To nasza manifestacja odmienności – ta tęcza. Tak długo jak flaga będzie kogoś gorszyć i będzie „niestosowna”, tak długo uroczyście przyrzekamy – prowokować. Sorry…. Nikt przecież nie powie, że polska flaga jest niestosowna i że kogoś obraża… Gdy zabierane są nam kolejne prawa, los waży się na szalach władzy. Niepokoi milczenie polityków – przerażają ich słowa. Nie będziemy prosić o litość, błagać o szacunek i zrozumienie” – napisała na Facebooku biorąca udział w akcji aktywistka LGBT „Spacerowiczka”.

Do swojego wpisu dołączyła zdjęcia monumentów skalane tęczowymi flagami i chustami z symbolem, który jest nawiązaniem do ruchu anarchistycznego. Ofiarą wandali padły m.in. Syrenka Warszawska, pomnik Mikołaja Kopernika czy Wincentego Witosa.

„Syrenka warszawska ma w dłoni miecz i tarczę. Ma tęczę i bandanę. To nasze wezwanie do walki. Jak długo będziemy zasypiać z myślą, że i tak nic się nie zmieni. tak długo będzie trzeba przypominać o tym że istniejemy. Że nie jesteście sami i same. To miasto jest też nasze. Walczcie” – wzywała aktywistka.

Jak na razie odpowiedział jej tylko wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, ale to nie jest dla niej dobra informacja. Wiceszef resortu zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury.

„Ofensywa lewactwa trwa. Dziś tym bardziej symboliczna, że za cel ataku w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego obrali za cel pomnik Chrystusa przed Bazyliką św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu… ‚To jest szturm! To tęcza. To atak!’ piszą” – zrelacjonował na Twitterze.