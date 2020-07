Były burmistrz Nowego Jorku Giuliani ma dość Black Lives Matter: „Nie chcę, aby moje dzieci miały do czynienia z grupą, która nienawidzi białych ludzi”

76-letni już polityk nie ma wątpliwości, że to ​„George Soros finansuje tą ideologię z inspiracjami marksistowskimi i terrorystycznymi”. Niedawno Soros zainwestował 220 milionów dolarów w „sprawiedliwość rasową”.

Kogo Giuliani widzi na czele ruchu „marksistów”? Poza Sorosem, jest to terrorystka Susan Rosenberg. Spędziła 16 lat w więzieniu, podczas których została… poetką, pisarką i działaczką na rzecz AIDS. Ułaskawił ją (była skazana na 58 lat więzienia) Bill Clinton w 2001 r.

Po zwolnieniu Rosenberg została dyrektorem ds. Komunikacji w American Jewish World Service, międzynarodowej organizacji zajmującej się „rozwojem i prawami człowieka”. Od 2020 roku Rosenberg pełni funkcję wiceprzewodniczącej rady dyrektorów Thousand Currents, fundacji, która sponsoruje zbiórkę funduszy i wykonuje prace administracyjne dla Black Lives Matter Global Network,

„Nie chcę, aby moje dzieci miały do czynienia z BLM, grupą, która nienawidzi białych ludzi, która nienawidzi Stanów Zjednoczonych, która chce zniszczyć nasz system rządów i która została zorganizowana i sfinansowana przez marksistów i terrorystów” – stwierdził były republikański burmistrz.

Giuliani uważa, że BLM propaguje ideologię nienawiści. „Słuchaj, czytaj i patrz, co robią, a nie opieraj się o informacje skorumpowanych mediów, które ukrywają ich prawdziwe cele” – dodał.

BLM wants a government organized by Marxists! Read what they write, don't listen to the corrupt media that covers up for them!

Hear more on my YouTube Channel Rudy Giuliani's Common Sense. Link: https://t.co/inFuK6iP2y pic.twitter.com/JDC7GJwLXZ

