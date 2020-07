Druga fala nadchodzi! Co nam szykują? [VIDEO]

Nadciąga druga fala epidemii koronawirusa. Co planuje minister Łukasz Szumowski?

Od kilku dni w Polsce notuje się rekordowe przypadki zachorowań na koronawirusa COVID-19. Druga fala pandemii zdaje się być większa od pierwszej, co rodzi obawy o kolejny lockdown.

Jednak minister zdrowia Łukasz Szumowski od tygodni milczy. Wcześniej zapewniał, że drugiego wielkiego lockdownu nie będzie.

Jednak eksperci wskazują, że zamiast kolejnego zamrożenia gospodarki rząd PiS może wprowadzić punktowe zamrożenia i przywrócenie obostrzeń. Rodzice obawiają się, że przez to np. dzieci nie będą mogły pójść do szkoły we wrześniu.

Sam Szumowski przed zniknięciem na czas wyborów odgrażał się, że nie przejmuje się rekonstrukcją rządu. Według niektórych mediów jego miejsce może zająć były marszałek Senatu z PiS Stanisław Karczewski.

Kwestię drugiej fali pandemii komentował w telewizji NCzasTV poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Poseł zwrócił uwagę, że pod nieobecność Szumowskiego do „straszenia” oddelegowano jego zastępcę, który na celownik wziął… nowożeńców.

– Straszył nowożeńców, bo rozhulało się towarzystwo. Jest limit 150 osób na weselu. (…) Z drugiej strony na Podlasiu inspektor sanitarny zapakował do kwarantanny żałobników, którzy siedzieli przy trumnie – zauważył Braun.

Źródło: NCzasTV