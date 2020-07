Iran wystrzelił rakietę balistyczną w makietę amerykańskiego lotniskowca

O wystrzeleniu pocisku poinformowała irańska telewizja państwowa. Chodziło o ćwiczenia pod nazwą „Wielki Prorok 14”. Cytowany przez telewizję dowódca korpusu Strtażników zapowiadał, że w planach jest również wystrzelenie „pocisków balistycznych dalekiego zasięgu”.

Próba rakiety spowodowała, że w amerykańskich bazach lotniczych w Abu Zabi oraz w Katarze wprowadzono podwyższony alert. Personel ewakuowano do schronów. Według rzeczniczki Centralnego Dowództwa USA incydent trwał 15 minut.

W ramach ćwiczeń w cieśninie Ormuz irańscy komandosi przeprowadzili też szturm ze śmigłowców na makietę lotniskowca. Replika okrętu była również celem ataków irańskich dronów oraz rakiet wystrzeliwanych z szybkich łodzi i ciężarówek.

Makieta ogniem nie odpowiedziała, więc Irańczycy zaliczyli sukces. Związana ze Strażnikami Rewolucji agencja Fars opublikowała dzień wcześniej grafikę z lotniskowcem US Navy w kształcie trumny. Opatrzono ją cytatem z ajatollaha Alego Chameneia przysięgającego zemstę za zabicie przez Amerykanów jednego z dowódców tej formacji generała Kasema Sulejmaniego.

Iran’s paramilitary Revolutionary Guard launched missiles targeting a mock aircraft carrier in the strategic Strait of Hormuz. The drill included such a barrage of fire the U.S. military temporarily put two regional bases in the Mideast on alert. https://t.co/Aqh6sPRz3L

— The Associated Press (@AP) July 28, 2020