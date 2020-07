Korwin-Mikke: Działanie rządu jest po prostu przestępstwem [WIDEO]

Janusz Korwin-Mikke podczas konferencji prasowej Konfederacji odniósł się do zamykania kopalń przez rząd PiS. Zdaniem posła jest to działanie przestępcze, kopalnie trzeba sprywatyzować, a rząd ma się nie wtrącać do górnictwa.

– Wystarczy sprzedać kopalnie w ręce prywatne. Kopalnie prywatne dają sobie radę, nie potrzebują dopłat ze strony rządu i przynoszą zyski. To jest przestępstwo ze strony rządu, że chce dopłacać do kopalń albo chce je likwidować dopłacając do tego – komentuje Korwin-Mikke.

– Trzeba po prostu je sprzedać i wtedy jedne będą działały, inne zbankrutują. Kopalnia nawet jak zbankrutuje to można wykorzystać ją do składowania w niej śmieci, to jest bardzo dobry biznes. Za sto tysięcy lat staną się z powrotem węglem, spokojnie – dodaje.

– Prywaciarz by coś z tym zrobił, a to jest skandal co się dzieje. Można również powołać spółki pracownicze, jeżeli górnicy uważają, że sobie poradzą lepiej to proszę bardzo, tak jak to miało miejsce np. w Sieniawie – kontynuuje poseł Konfederacji.

– Rząd nie powinien się do tego wtrącać. Rząd powinien dać kopalniom działać i po prostu nie przeszkadzać. Działanie rządu jest po prostu przestępstwem. Nie rozumiem dlaczego zamykać branżę, która normalnie działa, a tu i ówdzie daje nawet przyzwoite zyski – podsumował Korwin-Mikke.