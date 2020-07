O Grand Prix Głupoty walczą też w Kanadzie

Tak poprawnie polityczna okazał się prezes Technical Safety BC, pani Catherine Roome. Przy okazji wezwała do ponownej refleksji nad „znaczeniami języka i i używanych tytułów”.

To naprawdę mocne uderzenia „antyrasistowskiej poprawności politycznej”. Po akcji australijskich pań lekarzy, które postulowały „demaskulinizację” anatomii człowieka i rezygnację z takichnazw jak „jabłko Adama”, czy „ścięgno Achillesa”, wydawało się, że nikt ich nie przebije.

A jednak „postępowa” Kanada premiera Trudeau daje radę… Wynurzenia antyrasistowskie Catherine Roome pojawiły się dzienniku „The Globe and Mail”. Roome,którajuż niechce być „szefem”, by nie ranić Indian, to prezes i dyrektor generalny Technical Safety BC, dużej firmy inżynieryjnej działającej w Kolumbii Brytyjskiej.

Catherine Roome wyjaśniła, że ​​dzięki ruchowi Black Lives Matter zrozumiała ​​„systemowy rasizm wobec osób kolorowych” i jego realność. Podzieliła się tymi przemyśleniami ze wszystkimi swoimi 450 pracownikami. Dodała, że rasizm jest „głęboko zakorzeniony w naszym społeczeństwie i obejmuje także rasizm wobec rdzennej ludności – pierwotnych mieszkańców tych ziem”.

Jeden z jej kolegów, „szczególnie odważnych”, zwrócił wtedy uwagę, że niewłaściwie używa tytułu „szefowej”, ponieważ „jest to słowo, które jest osobno honorowane i szanowane w kulturze Pierwszych Narodów”. Pani dyrektor „po namyśle” postanowiła więc „zmienić tytuł” i zrezygnowała na zawsze ze słowa „szef”.

Przy okazji wyraziła żal i wstyd, że nie przyszło jej to samej do głowy, chociaż od dawna jest „zwolennikiem praw ludności tubylczej i pojednania”. Puchar głupoty trzeba na razie przenieść z Australii do Kanady. Wyścig jednak trwa nadal…

When #wokism = #satire: CEO of Technical Safety BC removes the word "chief" from her title so as not to offend Indigenous leaders and peoples. So meaningless, so inane, so many Qs about her judgement and that of the @globeandmail for publishing the op ed. https://t.co/9ZaSRKoMNe

— (((Bain Landau))) (@BainLandau) July 26, 2020