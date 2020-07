Odrestaurowano ostatnią Drogę Krzyżową w Paryżu

Ostatnia Droga Krzyżowa w Paryżu, przy rue de l’Evangile, została odnowiona przez merostwo 18. dzielnicy. Przy odnowionym krzyżu pojawiła się też tablica informacyjna z historią tej paryskiej Kalwarii.

W gąszczu wiadomości o profanacjach miejsc kultu chrześcijańskiego we Francji, to wiadomość wręcz tchnąca optymizmem. To ostatnia droga krzyżowa istniejąca w Paryżu. Powstała jeszcze w roku 1540. Wówczas nie był to jeszcze Paryż, ale jego przedmieścia.

Przetrwała później większość stołecznych wydarzeń. Została zniszczona podczas rewolucji i odrestaurowana w 1860 r. W końcu weszła w obręb administracyjny stolicy. Ulicę, przy której znajdowala się Droga Krzyżowa nazwano najpierw „rue de la Croix de l’Évangile”. Później przekształciła się w „rue de l’Évangile”.

Są to okolice północy Paryża, Porte de la Chapelle. Pobliska stacja RER Rosa Park zbudowana w 2015 roku, też miała pierwotnie nosić nazwę „Evangile”, ale pewnie dla dyrekcji RATP kojarzenie stacji z Ewangelią, okazało się już zbyt mocne.

Tym bardziej należy uznać inicjatywę merostwa dzielnicy, gdzie obecnie rządzi lewica. Duży krzyż był już uszkodzony. Stoi obecnie pomiędzy nowymi budynkami, ale bardzo regularnie gromadzą się tu wierni na modlitwę.

Odnowiony krzyż jest teraz wyraźnie widoczny na głównym skrzyżowaniu dróg u bram Paryża. W historii umieszczonej na tablicy, czytamy, że „krzyż świadczy o pobożnych praktykach paryżan”.