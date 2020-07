Policja ewakuuje kolejny obóz imigrantów! Obozowisko było siedliskiem handlu narkotykami [FOTO/VIDEO]

Akcja policji rozpoczęła się w środę rano 29 lipca. Był to duży obóz imigrantów, w którym tylko w ostatnich tygodniach stopniowo osiedliło się ponad 1500 osób. Policja rozwiozła podstawionymi autokarami migrantów po różnych ośrodkach zakwaterowania, także po wynajętych na ten cel szkołach regionu paryskiego.

Prośbę o likwidację tego obozowiska złożyła niedawno wybrana nowa centroprawica mer Aubervilliers Karine Franclet. Wcześniej rządzili tu komuniści, którzy takich działań nie podejmowali, co zachęcało do tworzenia nowych koczowisk.

Zlikwidowane obozowisko stało się siedliskiem handlu narkotykami. Na początku lipca utonął tam w niewyjaśnionych okolicznościach jeden z mieszkańców. By zlikwidować nielegalne koczowisko trzeba było jednak sięgnąć po argumenty… sanitarne.

Do policyjnej akcji wynajęto 13 autokarów, a całą dzielnicę odgrodzono. W obozowisku nad wodą było rozstawionych ponad 800 namiotów. Ich mieszkańcami byli głównie samotni mężczyźni z Afryki i Afganistanu.

Ciąg dalszy zapewne nastąpi. Większość ewakuowanych osób nie ma szans na legalizację pobytu i wkrótce opuści tymczasowe schroniska. Wrócą na ulice i założą nowe koczowisko, z tym, że być może już nie w Aubervilliers, bo zdaje się, że to miasto przestało być „gościnne”.

Seine-Saint-Denis : la police évacue le vaste campement de migrants d’Aubervilliers https://t.co/xLTwjN40Ln via @lemondefr

L'opération d'évacuation du camp d'#Aubervilliers touche à sa fin. Pelleteuses et agents de la Ville commencent d'ores et déjà à détruire ce qui reste du camp et nettoyer le site.

📍Toutes les infos sur @Actufr93 : https://t.co/EsYXfXyyDx pic.twitter.com/NMmUgm2yyf

