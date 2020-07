Poseł Dobromir Sośnierz na robocie. Buduje Nowe Centrum Wolności [FOTO]

View this post on Instagram

Nowe Centrum Wolności w Katowicach powstaje stosownie do nazwy — wolno. Wolno, acz nieubłaganie. Już wkrótce otwarcie, na którym spodziewamy się eksplozji entuzjazmu wszystkich lokalnych wolnościowców. A w ramach wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego pozyskaliśmy nawet trochę krzeseł porzuconych przez Uniwersytet Ekonomiczny. :))) #konfederacja #korwin #wolność #centrumwolności #biuroposelskie #posełnasejm #remont