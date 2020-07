Poseł Solidarnej Polski: Cała Polska powinna być „strefą wolną od LGBT”

„Oczekujemy od ministra spraw zagranicznych, od osób odpowiedzialnych za kwestie związane z polityką zagraniczną w kontekście unijnym, zdecydowanej reakcji na próbę odbierania Polsce pieniędzy ze względu na ideologię LGBT” – powiedział Kowalski.

„Nie ma zgody na to, żeby urzędnicy brukselscy, ze względu na swoje widzimisię ideologiczne odbierali Polsce, polskim samorządom pieniądze, nie ma na to naszej zgody” – dodał.

We wtorek unijna komisarz ds. równości Helena Dalli poinformowała, że odrzucono sześć wniosków o środki na projekty w ramach unijnego programu „Partnerstwo miast”. W ich składanie, jak poinformowała komisarz zaangażowane były polskie władze lokalne, które przyjęły rezolucje dotyczące „stref wolnych od LGBT” lub „praw rodzinnych”.

„Państwa członkowskie i władze państwowe muszą szanować unijne wartości i prawa podstawowe. Dlatego sześć wniosków o partnerstwo miast, w których składanie były zaangażowane polskie władze, które przyjęły rezolucje dotyczące ‚stref wolnych od LGBTI’ lub ‚praw rodzinnych’, zostało odrzuconych” – napisała na Twitterze komisarz.

EU values and fundamental rights must be respected by Member States and state authorities.

This is why 6 town twinning applications invilving Polish authorities that adopted 'LGBTI free zones' or 'family rights' resolutions were rejected.#LGBTI #UnionOfEquality

— Helena Dalli (@helenadalli) July 28, 2020