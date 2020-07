Ukraiński MSZ domaga się odnowienia pomnika UPA w Polsce. Wtedy pozwoli Warszawie wznowić prace poszukiwawczo-ekshumacyjne

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba uzależnił prace dalsze polskie prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na Ukrainie od odnowienia przez Polskę pomnika UPA na górze Monastyrz na Podkarpaciu. Dodatkowo chce złagodzeń dla ukraińskich imigrantów zarobkowych. Milczy zaś ws. statusu szkół z polskim językiem nauczania na Ukrainie.

We wtorek ministrowie spraw zagranicznych RP – Jacek Czaputowicz, Republiki Litewskiej – Linas Linkevičius i Ukrainy – Dmytro Kułeba przeprowadzili w Lublinie rozmowy trójstronne na temat współpracy w ramach UE i NATO oraz wyzwań, jakie niesie aktywność Rosji w regionie. Dzień wcześniej odbyły się rozmowy między szefami MSZ Polski i Ukrainy.

Wedle oficjalnego komunikatu polskiej strony, w poniedziałek poruszone zostały „kwestie dwustronne oraz współpraca na arenie międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania aktualnym zagrożeniom wynikającym z polityki Rosji w Europie oraz skutkom pandemii Covid-19”.

Poza tym Czaputowicz miał nawiązać do kwestii polskich szkół na Ukrainie. Powodem była decyzja rady miejskiej Mościsk na Ukrainie, która zmienia uchwałę statutu polskiej szkoły nr 3 w tej miejscowości. W konsekwencji może to doprowadzić do eliminacji języka polskiego z nauczania prowadzonego w szkole.

„Minister Czaputowicz podkreślił konieczność zachowania obecnego statusu szkół z polskim językiem nauczania na Ukrainie oraz potrzebę wspólnego badania naszej wspólnej historii, zwłaszcza jej trudnych epizodów” – dowiadujemy się z komunikatu.

Resort Kuleby donosi m.in. o zwróceniu się do strony polskiej o złagodzenie obostrzeń związanych z COVID-19 dla imigrantów zarobkowych. To nie koniec koncertu życzeń. Ukraiński minister stwierdził, że „zwrócił uwagę na znaczenie postawy szacunku wobec pochowanych w Polsce ukraińskich wojskowych”.

Kuleba odwołał się do zdania strony polskiej, że na terenie jej kraju każdy ma prawo do godnego pochówku.”Ważne jest, żeby te twierdzenia obejmowały także mogiłę Ukraińców na górze Monastyr w województwie podkarpackim, która została zdemolowana przez wandali w 2016 roku i której do tej pory nie odnowiono” – stwierdzono w komunikacie.

Ukraiński minister podkreślił, że Polska może liczyć na pełne prawo do poszukiwań i ekshumacji polskich żołnierzy, ale pod warunkiem, że odnowi pomnik UPA! – Osiągnięto pewne porozumienie między naszymi krajami i Ukraina zgodnie z tym porozumieniem skasowała zakaz ekshumacji pochówków polskich w Ukrainie. Teraz oczekujemy na uchwalenie przez Polskę decyzji odnośnie odnowienia jednego ukraińskiego pomnika i po tym, jak będzie to zrobione będą u nas otwarte wszelkie możliwości dla dalszego rozwoju współpracy w tej dziedzinie – oświadczył Kuleba. Ukraiński MSZ nie odniósł się za to do sytuacji ws. polskich szkół.

Polski minister zamiast objąć mocne stanowisko zadeklarował wparcie Kijowowi. – Potwierdziłem, że Polska będzie niezmiennie wspierać suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Wyraziłem też nadzieję, że zawieszenie broni, które weszło w życie dziś w nocy, zostanie utrzymane – wskazał szef polskiej dyplomacji.

Spotkanie Trójkąta Lubelskiego

Podczas spotkania przyjęto wspólną deklarację, w której ministrowie zwrócili uwagę na korzyści płynące z tworzenia więzi politycznych, gospodarczych, naukowych i kulturalnych pomiędzy Polską, Litwą i Ukrainą. Podkreślili także wagę współpracy parlamentarnej i w dziedzinie bezpieczeństwa oraz wskazali na znaczenie kontaktów międzyludzkich i społeczeństwa obywatelskiego. Ogłoszone zostało Powołanie Trójkąta Lubelskiego – stałej platformy współpracy trójstronnej – w ramach której przewidywane są regularne spotkania ministrów spraw zagranicznych, urzędników MSZ oraz przedstawicieli innych instytucji Polski, Litwy i Ukrainy.

Ministrowie złożyli wieniec pod pomnikiem Unii Lubelskiej oraz odwiedzili mieszczące się w Lublinie dowództwo wielonarodowej jednostki wojskowej LITPOLUKRBRIG. Minister Jacek Czaputowicz zaznaczył, że dotychczasowe działania szkoleniowe wspólnej jednostki są dobrym przykładem skutecznej współpracy wojskowej NATO i państw stowarzyszonych w zakresie budowania bezpieczeństwa militarnego w Europie. Wspólne działania wojsk przyczyniają się do podniesienia zdolności bojowej armii ukraińskiej oraz stanowią ważny wkład w budowanie ukraińskiego systemu obronnego w warunkach wojskowej agresji Rosji na wschodzie i południu Ukrainy.

