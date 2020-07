W odmętach lewackiego szaleństwa. Będzie nowy rodzaj rasizmu – koloryzm

Kenijska prezenterka oznajmiła, że jest traktowana surowiej przez kolegów ze względu na swój jaśniejszy, niż u innych mieszkańców tego kraju, kolor skóry. Wymaga się od niej więcej.

Yvonne Okwara, która jest zatrudniona w Citizen TV w wywiadzie telewizyjnym mówiła jak bardzo popiera rasistowski ruch BLM, ale że paradoksalnie sama pada ofiarą „uprzedzeń”. Oznajmiła że pojawił się nowy rodzaj rasizmu. To koloryzm. Stwierdziła, że ponieważ ma nieco jaśniejszy odcień skóry niż inni Kenijczycy, to uważa się, że jest inteligentniejsza i w związku z tym więcej się od niej wymaga.

– Wszyscy spodziewają się, że jestem mądrzejsza i ponieważ nie mam odpowiedniego wyglądu, to zamiast tego muszę używać mózgu. To nie było łatwe. Czasami jest to wyczerpujące i to musi się zmienić – oświadczyła Yvonne Okwara.

Kenijska prezenterka powiedziała, że ​​to wszystko przez koloryzm, który jest napędzany przez branżę kosmetyczną. Chodzi o produkty rozjaśniające i rozświetlające skórę, które bardzo dobrze sprzedają się w Afryce, Firmy kosmetyczne też oczywiście poddały się szaleństwu i w ramach walki z rasizmem zaczynają wycofywać takie produkty z oferty.

Francuski gigant kosmetyczny L’Oréal ogłosił zakończenie reklamowania kosmetyków ”wybielających skórę”. Z nazw produktów znikają słowa odnoszące się do bieli, czy rozjaśniania. Jeszcze dalej posunęła się amerykańska firma Johnson & Johnson. Nie tylko zmieniła nazwę swoich produktów rozjaśniających skórę, ale w ogóle wycofała niektóre produkty np. kremy marek Neutrogena i Clean & Clear z rynków azjatyckich i bliskowschodnich.

Psychoza i szaleństwo narastają, więc logiczne jest to, że już za chwile będziemy mieli do czynienia z nową formą rasizmu – koloryzmem, o którym mówiła kenijska prezenterka Okwara. Ta „zabawa” się nie skończy. Fanatycy będą analizowali odcienie skóry i będą mówili o prześladowaniu osób, które mają jakiś „nieprawidłowy”. Znajdą ofiary i zacznie się szaleństwo ścigania rasistów – kolorystów. „Zwykły” rasizm był dość prostacki – sprowadzał się go gorszego oceniania i traktowania ludzi o ciemniejszej karnacji. Koloryzm daje nieskończenie większe możliwości.